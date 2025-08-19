49 perce
Horrorisztikusan kinéző zombi mókusokat fotóztak
Torz külsejű mókusokat fotóztak le, amelyek szinte horrorfilmbe illő látványt nyújtanak. Az úgynevezett „zombi jelenség” az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban tapasztalható. A vírusos betegség miatt a kertekben felbukkanó állatok sokakat megrémítenek.
A zombi mókus jelenség az elmúlt hónapokban egyre gyakoribb lett
Forrás: AFP
A daganatos betegségben szenvedő mókusok látványa sok embert sokkolt – írja a New York Post. A betegség szerencsére emberre nem veszélyes, azonban mérhetetlenül szomorú, hogy ezeket az ártatlan állatokat sújtja.
„Zombi mókusok” gennyes szemölcsökkel borítva kóborolnak az amerikai kertekben
– írta meg az Origo egy jelentésre hivatkozva.
Halálos falat: a botulizmus baktériumát hordozó brokkolis szendvics végzetes voltMár két áldozata van a járványnak, több mint egy tucat ember pedig kórházba került.
Beszámolók szerint a beteg állatokat nemcsak Maine államban, hanem Kanada bizonyos területein is lefotózták. A szakértők úgy vélik, hogy a „zombi mókus” jelenség hátterében valójában egy vírusos betegség áll. Ez közvetlen érintkezéssel terjed a mókusok között, hasonlóan ahhoz, ahogy az embereknél a herpesz. A kór daganatok kialakulását okozza, amelyek súlyosabb esetben már a belső szerveket is megtámadhatják.
Az Origo cikke szerint egy különös vírus miatt mutáns nyulak is megjelentek az Egyesült Államokban, Coloradóban. A sokkoló képekért kattintson IDE!
