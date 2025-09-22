Befogták és Csehországba költöztették Emilt, a jávorszarvast

Befogták és egy csehországi rezervátumhoz közeli erdős vidékre vitték hétfőre virradóra Emilt, az Ausztria-szerte magányosan kóborló jávorszarvast, amelynek 25 ezer követővel rendelkező rajongói oldala van a Facebookon.

Az Ausztriában ritkán előforduló állatfaj nagy figyelem övezte példányát a Linzhez közeli Welsvidéki járásban nyugtatólövedékkel kábították el, még mielőtt átugorhatta volna az A1-es autópálya kerítését. Emil már csak 200 méterre volt a veszélyes autópályától, amikor egy vadállat-egészségügyi szakemberekből álló csapat tűzoltók segítségével kábítólövedékkel lenyugtatta és egy szalmával bélelt furgonban a csehországi Sumava Nemzeti Parkhoz közeli Cseh-erdőbe (Böhmerwald) szállította. A még éjszakai sötétben drónokkal és hőkamerákkal kísérték figyelemmel a szokatlan akciót.

Vadállatszakértők szerint „minden fél számára életveszélyes” balesetet is okozhatott volna a jávorszarvas a forgalmas autópályán, ezért kellett gyorsan cselekedni.

Osztrák agrárszakértők szerint Emilnek jó dolga lesz a vadon élő állatokban gazdag Cseh-erdőben, és talán hamarosan utódokról is gondoskodik a közeli Sumava Nemzeti Parkban, ahol jávorszarvasok egy nagyobb populációja él.

A világjáró jávorszarvast egyebek közt a Dunában is látták úszkálni Bécs mellett. Az állat Csehországból vagy Lengyelországból érkezhetett, ahol nagyobb példányszámban élnek jávorszarvasok.

Az „Emil der Elch” (Emil, a jávorszarvas) nevű Facebook-csoport kinyilvánított célja „nem az, hogy könyörtelen emberek üldözzék vagy zaklassák az állatot. Ezért kérjük, mindig tartsák szem előtt: minden állatot tisztelettel kell kezelni, és ők voltak az elsők ezen a világon” – olvasható az oldalon.

A közösségi médiában megoszlanak a vélemények Emil befogásáról, míg egyesek fel vannak háborodva és a jávorszarvas túléléséért aggódnak, mások a legészszerűbb megoldásnak találják a befogást és az áttelepítést.

Jávorszarvast látni Ausztriában rendkívül ritka esemény. A Bécsi Agrártudományi Egyetem szakértőjének becslése szerint évtizedenként talán hatszor észlelhettek Ausztriában jávorszarvast.

Az állat feltűnésekor az osztrák rendőrség figyelmeztetést adott ki, hogy ne közelítsenek a vadon élő állathoz, mert kiszámíthatatlanul tud viselkedni, ha fenyegetve érzi magát. Különösen óvatosságra intették az autóvezetőket, mivel gyakran súlyos következményekkel járnak a karambolok jávorszarvasokkal.