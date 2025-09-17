Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt

Lindberg márciusban beszélt először arról, hogy még 2023-ban egy ritka szájrákot fedeztek fel nála. Noha megműtötték, később kiújult a daganat. Augusztusban a zenekara már arról írt: a rocker kiújult rákja már nem operálható, így kemoterápiás kezelést kap. Állapota ráadásul romlott, Lindberg intenzívre került. Sajnos a rák végül győzedelmeskedett felette.