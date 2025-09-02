szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

5 órája

Meghalt a magyar származású ökölvívó, aki Bud Spencerrel forgatott és Ali ellen lépett ringbe

Címkék#Bud Spencer#Ali#Aranyeső Yuccában#Joe Bugner#Joe Frazier

75 éves korában elhunyt a magyar származású Joe Bugner. Számos mozifilmben szerepelt, többek között Bud Spencer oldalán is láthattuk. Profi ökölvívóként Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is ringbe lépett. Élete utolsó éveit Ausztráliában töltötte.

MW
Meghalt a magyar származású ökölvívó, aki Bud Spencerrel forgatott és Ali ellen lépett ringbe

Joe Bugner (jobbra) és Bud Spencer

Forrás: AFP

75 éves korában meghalt a korábbi profi nehézsúlyú ökölvívó világbajnoki kihívó, Joe Bugner. A magyar nagyközönség nemcsak sportolóként ismerte, hanem a mozivászonról is. 

OLY2000-AUSTRALIA-BOXING-BUGNER AND HARRISON-1
Joe Bugner (balra) korábbi brit nehézsúlyú ökölvívó-bajnok honfitársával, Audley Harrisonnal (jobbra)
Forrás: AFP

A szintén legendás Bud Spencer oldalán olyan filmekben szerepelt, mint az Aranyeső Yuccában vagy az Én a vízilovakkal vagyok. Joe Bugner évek óta Ausztráliában élt − adta hírül a Magyar Nemzet. 

Joe Bugner klasszis ökölvívó volt, erről részletesebben ITT olvashat. 

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu