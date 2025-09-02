57 perce
Meghalt a magyar származású ökölvívó, aki Bud Spencerrel forgatott és Ali ellen lépett ringbe
75 éves korában elhunyt a magyar származású Joe Bugner. Számos mozifilmben szerepelt, többek között Bud Spencer oldalán is láthattuk. Profi ökölvívóként Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is ringbe lépett. Élete utolsó éveit Ausztráliában töltötte.
Joe Bugner (jobbra) és Bud Spencer
Forrás: AFP
75 éves korában meghalt a korábbi profi nehézsúlyú ökölvívó világbajnoki kihívó, Joe Bugner. A magyar nagyközönség nemcsak sportolóként ismerte, hanem a mozivászonról is.
A szintén legendás Bud Spencer oldalán olyan filmekben szerepelt, mint az Aranyeső Yuccában vagy az Én a vízilovakkal vagyok. Joe Bugner évek óta Ausztráliában élt − adta hírül a Magyar Nemzet.
Schmuck Andor temetésén összetörtek a barátok, Fodor Zsóka sírva rohant ki a szertartásról
Joe Bugner klasszis ökölvívó volt, erről részletesebben ITT olvashat.
