Égig érő napraforgó? Ez nem mese, ez Guinnes-rekord!
A világ legmagasabb napraforgóját egy ukrán férfi termesztette az USA-ban. Állítása szerint a siker kulcsa egy titkos, generációk óta őrzött családi táp – amit hiába kérnek tőle, senkivel sem hajlandó megosztani.
A családi titkos recept a rekorder napraforgó titka (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A világ legmagasabb napraforgóját termesztette egy ukrán származású férfi az Indiana állambeli Fort Wayne-i kertjében.
A Clover névre keresztelt, több mint 35 láb (1066,8 centiméter) magas, telefonpóznányi napraforgót szerdán ismerte el a Guinness Rekordok Könyve az eddig mért legmagasabb napraforgónak.
A 47 éves Alex Babich tizennégy évesen emigrált az Egyesült Államokba a csernobili atomerőmű-katasztrófa után. Hét éve kezdte el termeszteni a napraforgókat, szülőhazája iránti szeretete jelképéül.
A napraforgó Ukrajna nemzeti virága, így ez pont nekem való
– mondta a férfi.
Babich első napraforgója 13, a második 15, majd 19 láb magas volt.
A férfi a legmagasabbra növő növényekből vett magvakat a genetikai vonal erősítése céljából, más óriásnaprafogó-tenyésztőkkel is cserélt magvakat, és létrehozott egy titkos növényi tápot, amelyet „családi örökségnek” nevez. Minden magot zárt helyiségben vetett el kora tavasszal, később ültette ki őket a kertbe.
Babich szerint
a rekordmagas virág „évek kísérletezésének és tévedéseinek” az eredménye.
A virág bemutatására mintegy nyolcvanöten gyűltek össze, közöttük a helyi egyetem több neves mesterkertésze és az Allen megyei Súlyok és Mértékek Főosztályának képviselői.
A Guinness Világrekordok Könyve képviselőivel Babich a WhatsApp üzenetküldő alkalmazás segítségével tartotta a kapcsolatot.
Clover pontosan 35 láb és 9 hüvelyk magas (1089,66 cm), 5 lábbal magasabb, mint a korábbi németországi csúcstartó.
Babich a Szovjetunióban átélt élelmiszerhiány közepette kapott rá a kertészkedésre. A napraforgók iránti szeretete csak tovább mélyült, amikor 2022-ban Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen.
1996-ban amerikai, orosz és ukrán miniszterek napraforgót ültettek a dél-ukrajnai Mikolajiv megyei pervomajszki rakétatámaszponton abból az alkalomból, hogy Ukrajna lemondott az atomfegyvereiről.