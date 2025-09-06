Felháborodtak a német autósok: szándékosan leeresztik a gumijukat

Számos német kis- és nagyvárosban (Drezda, Görlitz, Grimma, Falkensee stb.) már évek óta alkalmaznak a hatóságok egy sajátos módszert arra, hogy a járműadóval vagy másfajta, például parkolási vagy akár gyorshajtási bírsággal tartozó autósokat fizetésre bírják.

Egy különleges, az ember markában elférő méretű eszközt szerelnek fel valamelyik abroncs szelepére, amely elindulás után – a körkörös mozgás hatására – nagyjából 2-500 méter alatt leereszti a gumit – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Természetesen (akárcsak a kerékbilincsnél) az ablakokra ragasztott matricák figyelmeztetik a tulajdonosokat, akik, ha nem indulnak el, hanem kihívják az eszközhöz kulccsal rendelkező hatósági szolgálatot, megússzák leeresztő kerék nélkül – de fizetnek, mint a katonatiszt.