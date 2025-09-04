szeptember 4., csütörtök

Durván kiosztotta a Pink Floyd énekesét Ozzy Osbourne fia

Nem kímélte szavaiban Jack Osbourne a Pink Floyd énekesét, Roger Waterst, aki korábban becsmérlően nyilatkozott Ozzy Osbourne munkásságáról.

MW
Jack Osbourne (balra), özvegye, Sharon Osbourne (középre) és lánya, Kelly Osbourne (jobbra) virágot helyeznek el a Black Sabbath Bridge padján a Broad Streeten Ozzy Osbourne temetési menetén Birminghamben

Forrás: AFP

Hatalmas balhé vette kezdetét a közösségi médiában. Az idén júliusban elhunyt Ozzy Osbourne fia Jack Osbourne ugyanis káromkodva szidta az apját kritizáló Roger Waterst

A Pink Floyd énekese, Roger Waters
Fotó: AFP / Forrás: AFP

A beszólogatás előzménye az volt, hogy a Pink Floyd énekese néhány hete egy interjúban azt mondta, hogy sosem érdekelte őt, hogy Ozzy Osbourne mit bohóckodik a színpadon, és szerinte a Black Sabbath zenéje túlértékelt volt mindig is, csak azért lettek ismertek, mert a frontemberük leharapta egy csirke fejét. Később kijavította őt a riporter, hogy egy denevér volt a történet főszereplője − adta hírül a life.hu.

A PageSix számolt be róla, hogy Jack Osbourne a 24 óráig elérhető Instagram-történetében nyomdafestéket nem tűrő mondatokkal támadta be a Pink Floyd énekesét, amelyet ITT olvashat el magyarul. 

 

 

