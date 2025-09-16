Elhunyt Robert Redford

Robert Redford halálát, amely Provo külvárosában, a hegyekben következett be, Cindi Berger, a Rogers & Cowan PMK reklámügynökség vezérigazgatója jelentette be.

Berger elmondta, hogy Redford álmában hunyt el, de a halál pontos okát nem közölte – írta meg a New York Timesra hivatkozva a Magyar Nemzet.

A baseballtól a Broadway-ig

Robert Redford 1936. augusztus 18-án született Kaliforniában. A baseballban megmutatkozó tehetségének köszönhetően jutott be a Coloradói Egyetemre. Anyja halála után magaviselete problémássá vált, balhéi és tivornyái miatt sportösztöndíját másfél év múlva elvesztette és távoznia kellett az egyetemről. Az intézmény évtizedekkel később, 1988-ban tiszteletbeli diplomát adományozott az egykori rossz diáknak. Alkalmi munkákat vállalva végigcsavarogta az Egyesült Államokat és Európát, Párizsban és Firenzében festészetet, New Yorkban díszletépítést és színjátszást tanult. Kisebb színpadi szerepek után a kiugrást a Mezítláb a parkban című Broadway-darab hozta meg neki.

Színész, rendező, producer

Első filmje, a Háborús vadászat 1962-ben készült, s ebben Sydney Pollackkal játszott, akivel összebarátkozott. Hét közös filmet készítettek, ezekben Pollack már a rendezői feladatokat látta el. A Butch Cassidy és a Sundance kölyök című western (1969) tovább növelte népszerűségét. Partnere Paul Newman, akivel felejthetetlen alakítást nyújtott A nagy balhé (1973) című filmben is. Redfordot játékáért Oscarra jelölték. Mindkét filmet George Roy Hill rendezte. 1980-ban sikeresen debütált rendezőként és producerként. Átlagemberek című családi drámája három Oscar-díjat is kiérdemelt: legjobb film, legjobb rendezés, valamint a legjobb mellékszereplő (Timothy Hutton).

Az 1980-as évektől filmográfiájában előtérbe kerültek a romantikus történetek. négy év kihagyás után vállalt újabb szerepet az Őstehetség című filmben Glenn Close és Kim Basinger mellett. Az igazi visszatérés azonban egy év múlva következett, Meryl Streep oldalán a Távol Afrikától című filmben.

Az 1994-es Kvíz-show című film rendezéséért szintén jelölték Oscar-díjra. A suttogó (1998) volt az első olyan filmje, amelynek egyszerre volt főszereplője és rendezője. Robert Redford az Oscar-díj mellett a Golden Globe-díj, az Audubon-érem, a BAFTA-díj és a Dartmouth Filmtársaság díjának a tulajdonosa.