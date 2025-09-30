Rajongói szinte rá sem ismertek Russell Crowe-ra

Russell Crowe inkább a külsejével, mintsem a kitüntetésével hívta fel magára a figyelmet Svájc legnagyobb moziünnepén, a 21. Zürichi Filmfesztiválon – írja a Bors.

Russel Crowe ausztrál színész a partnere, Britney Theriot társaságában érkezik a főszereplésével készült Nuremberg (Nürnberg) című történelmi dráma bemutatójára az 50. Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon 2025. szeptember 7-én

Fotó: Eduardo Lima / Forrás: MTI/EPA

Az utóbbi években hatalmas pocakot növesztő színész ugyanis jól láthatóan rengeteg fölös kilótól szabadult meg, rajongói pedig nagyon örültek, hogy újból jó bőrben láthatták kedvencüket.

Az ismét karcsú, már-már a Gladiátorban látott formáját idéző külsővel megjelenő 61 éves színész és 27 évvel fiatalabb menyasszonya között egyre jobban dúl a szerelem. Az olasz mozinézők által csak „Róma nyolcadik királyaként” emlegetett színművész és szerelme, Britney Theriot még 2013-ban ismerkedtek meg egymással a Megtört város forgatásán, de kapcsolatukat csak közel tíz évvel később, Russell Crowe válása után vállalták fel.

Természetesen az is elképzelhető, hogy a magánéletében meglelt egyensúly és boldogság mellett egy következő filmszerep is közrejátszhat Russell Crowe átalakulásában.

Az új-zélandi–ausztrál színész naptárában nem nagyon lehet lyukakat találni, jelenleg több projekten is dolgozik.