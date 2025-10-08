51 perce
Az ALS miatt már kerekesszékbe kényszerült a Grace Klinika sztárja (videó)
Az ALS-sel diagnosztizált sztár állapota fokozatosan romlik. Eric Dane már csak kerekesszékkel tud közlekedni, és közeli ismerősei szerint beszéde is egyre nehezebben érthető.
Egyre inkább romlik az ALS-betegséggel diagnosztizált Eric Dane állapota
Forrás: AFP
Kisebb riadalmat okozott, amikor néhány nappal ezelőtt kerekesszékben ülve kapták lencsevégre a nagybeteg sztárt a washingtoni repülőtéren. Most pedig kiderült, hogy Eric Dane betegsége napról napra egyre többet vesz el a Grace Klinika sztárjától.
Egy közeli barát arról beszélt egy interjú során, hogy sorozatsztár számára a mozgás és a beszéd is egyre nehezebben megy – írja a life.hu.
Fél éve derült ki, hogy Eric Dane, a Grace Klinika sztárja ALS-sel, azaz amiotrófiás laterálszklerózissal küzd.
A gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség általában 2–3 év alatt súlyosbodik, akár végzetes is lehet. Dane esetében először a jobb kéz gyengült, majd a jobb oldal, később a lábak mozgása is beszűkült. Ismerősei szerint a beszéd is egyre nehezebbé vált számára, így most főként arra koncentrál, hogy minél több időt tölthessen gyermekeivel.
Ha érdekli Önöket, milyen jelenlegi állapotban van Eric Dane, tekintsék meg a témában készült videót ITT.
