október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

1 órája

Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?

Címkék#parkolás#City Scanner#szenzor#autó

Megkezdődött a City Scanner nevű kamerás autó próbabevetése Németországban, amely a parkolási szabálytalanságokat figyeli, és várhatóan Európa más országaiban is elterjed.

MW
Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?

Megkezdődött a City Scanner nevű kamerás autó próbabevetése egy német nagyvárosban

Forrás: Stadt Heidelberg

Egy első ránézésre átlagos, fehér Toyota Yaris Hybrid látszólag csak az utcákat járja Heidelbergben, ám a tetején elhelyezett hatalmas kamerák és a beépített Lidar szenzor valójában a DCX Innovations City Scanner rendszerének részei. A technológia célja a parkoló autók pontos nyomon követése és a szabálytalanságok kiszűrése – írja a Magyar Nemzet.

Forrás: Stadt Heidelberg

A rendszer centiméterpontosan meghatározza a járművek helyzetét, a kamerái sorozatfelvételt készítenek, és a hátsó ülésen lévő nagy teljesítményű számítógép ellenőrzi, hogy az autók szabályosan parkolnak-e, valamint hogy a tulajdonos fizetett-e digitális parkolójegyet. Ha szabálytalanságot észlel, a mérnök rövid időn belül visszatér a helyszínre, és új felvételt készít, amely a büntetés alapjául szolgálhat.

A City Scannerről további érdekességeket ITT olvashat. 

 

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu