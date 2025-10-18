október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

2 órája

Rajzfilmfigurává műtteti magát a plasztikafüggő Natasha Crown (videó)

Címkék#modell#plasztikai műtét#fenék

A szerb modell, Natasha Crown nem titkolja: célja, hogy övé legyen a világ legnagyobb feneke. Ennek érdekében már vagyonokat költött plasztikai műtétekre – és esze ágában sincs leállni.

MW
Rajzfilmfigurává műtteti magát a plasztikafüggő Natasha Crown (videó)

Natasha Crown

Forrás: Instagram/NatashaCrown

Natasha Crown, a Szerbiából származó modell különös célt tűzött ki maga elé: szeretné, ha egy napon ő lenne a világon a legnagyobb fenék tulajdonosa. A fiatal nő nem edzéssel vagy diétával próbálja elérni ezt, hanem sorozatos plasztikai beavatkozásokkal alakítja testét – írja a life.hu.

Az eddigi műtétekre már több mint 44 millió forintnak megfelelő összeget költött, és bár már öt beavatkozáson is átesett, tervei szerint még korántsem ért a végére. 

Natasha saját bevallása szerint addig folytatja az átalakulást, amíg el nem éri az „álomalakot” – függetlenül attól, hogy a külseje egyre inkább egy rajzfilmfigura karikatúrájára emlékeztet.

A cikk további részleteiért, még több videóért, fotókért kattintson IDE!

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu