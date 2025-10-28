október 28., kedd

Rajongók, figyelem! Quentin Tarantino visszatér a filmvászonra

Quentin Tarantino hosszú idő után ismét filmszerepet vállalt. A Ponyvaregény és a Kill Bill rendezője Jamie Adams Only What We Carry című filmjében vállalt szerepet, amelyben Simon Pegg és Charlotte Gainsbourg lesz a partnere – számolt be róla a Deadline.com hollywoodi hírportál.

MW
Rajongók, figyelem! Quentin Tarantino visszatér a filmvászonra

Quentin Tarantino megérkezik, hogy átvegye a Vanguard-díjat a Burbank Nemzetközi Filmfesztivál gáláján

Forrás: Getty Images via AFP

Fotó: Kevin Winter

Tarantino a Robert Rodríguez rendezésében készült Alkonyattól pirkadatig című, 1996-ban bemutatott produkció óta nem játszott ilyen fontos filmszerepet.

A szerelemről, veszteségről és „a továbblépéshez szükséges csöndes bátorságról” szóló Only What We Carry (Csak amit magunkkal viszünk) Normandia partvidékén játszódik. 

A walesi rendező-forgatókönyvíró – aki a Variety.com értesülése szerint franciaországi Deauville-ben forgatta le a produkciót szeptember végén mindössze hat nap alatt – elmondta, hogy mindig is szeretett volna egy Eric Rohmer-stílusú alkotást készíteni Normandiában.

A Mission: Impossible- és a Start Trek-filmekből ismert Pegg, valamint Gainsbourg mellett a francia színész Liam Hellmann, Lizzy McAlpine amerikai énekesnő és Sofia Boutella is szerepet kapott a produkcióban.

Pegg az egykori nagy tekintélyű tanárt, Julian Johnst alakítja, akinek egyik tanítványa, Charlotte Levant (Boutella) hazatér, hogy szembenézzen a múltjával. 

Tarantino a hozzájuk csatlakozó John Percyt, Julian régi barátját játssza, akinek hirtelen érkezése rég eltemetett igazságokat hoz felszínre.

Bár Tarantino leginkább olyan klasszikusok rendezőjeként és forgatókönyvírójaként ismert, mint a Ponyvaregény, a Jackie Brown vagy a Django elszabadul, több saját filmjében is játszott kisebb szerepeket, vagy – mint a Volt egyszer egy Hollywoodban – önmagaként jelent meg.

