A magyar tarifák változatlanok 16 órája

Küszködik a rezsivel Európa

Az idén átlagosan kétszer annyit fizetnek a németországi lakosok az otthonuk gázzal való felfűtéséért, mint tavaly. A háztartási energia drágulását jelentette be tegnap a horvát kormány is, enyhítő intézkedésekkel együtt. Eközben a magyar tarifák változatlanok, ennek hatása pedig megmutatkozik a szolgáltatók felé fennálló tartozásokban is: tíz év alatt jelentősen javult a helyzet.

Egy év alatt megduplázódott a német lakosság által a földgázszámlákra fordított összeg – írta a Bild című lap a Verivox szolgáltató adataira hivatkozva. Az átlagos kiadásokat tekintve az egyfős háztartások harminc négyzetméterének felfűtéséért tavaly 325 eurót (119 ezer forintot) kellett fizetni, az idén az összeg már 579 euróra (213 ezer forintra) rúg. Ez 78 százalékos áremelkedés, míg egy ötven négyzetméteres lakásnál már 86 százalékos a drágulás (ami az idén 266 ezer forintos kiadást jelent). De vegyünk egy négyfős háztartást: ők akár nyolcvan, száz vagy százhúsz négyzetméteren élnek, azonosan mintegy 102 százalékos drágulással, akár 772 ezer forintnyi kiadással számolhatnak. Gázáremelés és kompenzáció Horvátországban Horvátországban április 1-jétől emelkedett jelentősebb mértékben a rezsi a kormány intézkedései nyomán: az áram 9,6 százalékkal, a gáz legfeljebb húsz százalékkal – írta a Vecernji List című napilapra hivatkozva a távirati iroda. Zágráb az általános forgalmi adó (áfa) csökkentésével és támogatásokkal próbálja védeni a lakosságot az áremelkedési hullámtól, ami részsikert hoz, ugyanis a kabinet beavatkozása nélkül az áram 23 százalékkal, a gáz 79 százalékkal drágult volna. A kormány hosszú távon 25 százalékról 13 százalékra csökkentette a gáz áfáját, április 1-jétől jövő március 31-ig tartó időszakra pedig öt százalékra. A villamos energia áfája marad 13 százalék, de az energiadrágulás és az attól elmaradó áremelés különbözetét a Horvát Elektromos Művek vállalja át.



Emellett a szociális juttatások kétszáz kunáról négyszázra (19 600 forintra) emelkedtek, illetve a nyugdíjasok egyszeri támogatásban részesülnek, a nyugdíjuk nagyságától függően négyezer kunáig (megközelítőleg 196 ezer forintig). A gázártámogatás a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is érinti, meghatározott fogyasztásig, utalványos rendszerben.



Horvátország is küzd az üzemanyagár emelkedésével. Zágráb az elmúlt időszakban többször is maximálta a kőolajtermékek árát. A legutóbbi döntésével viszont a kiskereskedelmi árak helyett a kereskedői árrést rögzítette, és ideiglenesen csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját. Az üzemanyagok árát hetente korrigálják, a piaci folyamatoktól függően. Töredékére csökkent a fizetni nem tudó magyarok száma Magyarországon nem változtak a lakossági energiaárak, egy ehhez kapcsolódó jelentést tett közzé tegnap a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal - írja a Magyar Nemzet. Eszerint a rezsi fizetésével elmaradó magyar fogyasztók töredék annyian vannak most, mint 2013-ban. Míg 2013 januárjában földgázszámlája kiegyenlítésével még több mint 800 ezer lakossági fogyasztó esett késedelembe, addig 2022 januárjában 294 ezren. Ezzel párhuzamosan a földgázszolgáltatók lakossági kintlévősége is jelentősen csökkent: a 2013 januárjában nyilvántartott, csaknem harmincmilliárdos lakossági össztartozás 2022 első hónapjára harmadára, kevesebb mint kilencmilliárd forintra olvadt. A nem lakossági szektorban 2013 januárjában csaknem hetvenezer késedelmes előfizető volt, ami 2022 januárjára kevesebb mint 22 ezerre csökkent, össztartozásuk pedig harmincmilliárdról 7,5 milliárd forintra apadt. A villamosenergia-szektorban 1,8 millióan tartoztak 2013-ban, összesen csaknem harmincmilliárd forinttal. Az idén januárra harmadára esett a tartozást felhalmozó lakossági előfizetők száma (652 ezer), össztartozásuk pedig 12 milliárdra csökkent. Feleannyi hátralékkal nyilvántartott nem lakossági fogyasztót tart számon most a hivatal: míg 2013 januárjában százezer ilyen volt, addig 2022 januárjában már csak 47 ezer.



A távhőágazatban a vizsgált időszakban megfeleződött a lakossági számlatartozások összege, az össztartozás 15 milliárdról hétmilliárdra csökkent, ezzel együtt pedig mérséklődött a hátralékos díjfizetők száma is, 188 ezerről 141 ezerre. A nem lakossági díjfizetők esetében a tartozások összege szintén jelentősen, ötmilliárdról 1,6 milliárd forintra mérséklődött. Borítókép: Tóth László postai dolgozó egy gázfogyasztást mérő óra állását rögzíti a leolvasó készülékkel Debrecenben 2013. február 7-én.

