A legmagasabb szinten üdvözölték a bukaresti közméltóságok, hogy újabb lépés történt az első moduláris atomreaktor romániai megépítése irányába.

Joe Bide amerikai elnök vasárnap, a G7 csoport németországi csúcstalálkozója keretében jelentette be, hogy kormánya az oregoni NuScale Power társasággal közösen 14 millió dollárral támogatja az SMR-típusú atomerőmű Romániába telepítését célzó mérnöki és tervezési tanulmányok kidolgozását – írja a Világgazdaság.

A washingtoni Fehér Ház később közölte, a projekt több milliárd dollárra rúgó beruházásokat indít el, és alkalmas lesz a tiszta energiaforrásokra történő áttérés felgyorsítására, Európa energetikai függetlenségének megteremtésére, több ezer munkahely létrehozására. A bejelentést azonnal üdvözölte a román államfő, a miniszterelnök és az energiaügyi miniszter.

Klaus Iohannis elnök szerint a kisméretű moduláris atomreaktorok telepítése Románia energetikai biztonságának megteremtését szolgálja, ami az amerikai–román stratégiai partnerség egyik legfontosabb célkitűzése.

Nicolae Ciuca kormányfő úgy vélte, a polgári nukleáris program fejlesztése ösztönzőleg hat Románia gazdasági fejlődésére, hozzájárul szénmentesítési céljai eléréséhez, a nukleáris energia révén pedig a román állampolgárok által megfizethető költségek árán tud tiszta energiaforráshoz jutni az ország. A miniszterelnök szerint a fekete-tengeri földgázmező kiaknázásának megkezdődésével párhuzamosan az atomreaktorok létesítése alapvető fontosságú az energetikai biztonság megteremtése érdekében.

Már korábban eldőlt, hogy az amerikai NuScale a Déli-Kárpátok lábánál, a Bukaresttől 90 kilométernyire fekvő Doicesti község egykori hőerőművének helyén építi meg Európa első kisméretű moduláris atomreaktorát (SMR). Az amerikai vállalattal 2019-ben aláírt memorandum alapján Románia tavaly 1,2 millió dolláros, vissza nem térítendő támogatást kapott az Egyesült Államok kereskedelmi és fejlesztési ügynökségétől, hogy lehetséges telepítési helyszíneket azonosítson az első moduláris atomreaktor számára. Itt hat modulból álló, 462 megawatt elektromos teljesítményű SMR-típusú erőművet építenek – várhatóan 2028-ig –, 193 állandó munkahelyet hozva létre, amely évi négymillió tonnával csökkenti Románia szén-dioxid-kibocsátását. Egyelőre nem tudni, hová telepítenének további moduláris atomreaktorokat az országban.

Jelenleg az atomenergia 33 százalékos arányban járul hozzá a hazai energiatermeléshez, Románia pedig 2030-ig 55 százalékkal akarja csökkenteni a szén-dioxid kibocsátását, illetve ugyanaddig 20,8 százalékról 17,8 százalékra akarja mérsékelni a fosszilis energiahordozók importjától való függőségét. Ennek a vállalásnak a teljesítése azonban az ukrajnai háború nyomán súlyosbodó energiaválság ismeretében kérdésessé vált.

A hosszú távú román–amerikai atomenergetikai együttműködés amúgy nem csak a kis méretű atomreaktorok létesítésében merül ki, az egyezmény értelmében az Egyesült Államok segítségével tervezik korszerűsíteni a cernavodai atomerő egyes blokkját, illetve megépíteni a 3-as és a 4-es blokkot is. Az elvi megállapodás szerint a megépítendő új reaktorok is Candu 6 típusúak lesznek, akárcsak a működő egyes és kettes reaktor. A Románia történetének legnagyobb ipari beruházásának tekintett befektetéshez amerikai pénzintézetek bevonásával kötnek legalább hétmilliárd dolláros hitelszerződést, az Exim Bankkal meg is született a kontraktus. A román atomerőmű-bővítést az amerikai AECOM vállalat fogja koordinálni egy bővebb észak-atlanti együttműködés keretében, amelybe kanadai és francia cégeket is bevonnak.

