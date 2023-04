Javaslata szerint ki kell terjeszteni a termékenységi ellátáshoz való hozzáférést, és biztosítani kell, hogy ez a kérdés többé ne kerüljön háttérbe az egészségügyi kutatásban és szakpolitikában. Emellett biztonságos, hatékony és megfizethető módszerekkel kell segíteni azokat, akik szülővé szeretnének válni.

A magas költségek sok esetben akadályozzák a meddőség kezelését

A probléma nagysága ellenére a meddőség megelőzésére és kezelésére szolgáló megoldások, mint az in vitro megtermékenyítés (IVF), továbbra is alulfinanszírozottak. A HRP és a WHO által finanszírozott új kutatás alapján felmérték a meddőségi kezelésekkel kapcsolatos költségeket az alacsony és közepes jövedelmű országokban. Az elemzés megállapította, hogy az IVF egyetlen kezeléséért fizetett orvosi költségek gyakran magasabbak voltak, mint az emberek többségének éves bevétele. Ez a világ többségének megfizethetetlen költségeket jelent.