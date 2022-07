Tragédiába fulladt a családi nyaralás, meghalt a hős nagypapa, aki megpróbálta a partra húzni unokáját, akit a matracon magával sodort egy hullám - derül ki a Bors cikkéből.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy szél és hullámzás esetén matracon fekvő gyerekeket nem szabad egyedül hagyni a vízen, hiszen tavaly is történtek hasonló fulladásos esetek Görögországban.

A Live from Greece oldal arról is beszámolt, hogy a tragikus napon további két halál esett is történt. Thászoszon egy fiatal romániai turista ugrott bele a Giolába, amely a sziget híres turistalátványossága, és súlyos gerincsérülést szenvedett. Június folyamán több baleset is történt ennél a természet alkotta medencénél, mert a turisták rosszul mérik fel a mélységet ugráskor, és a zavaros víz miatt nem látják, hogy sziklák és kövek vannak az alján.

Illusztráció: Shutterstock