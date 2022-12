Kilenc év is kevés volt azonban ahhoz, hogy kiderüljön, honnan hova vándorolt a 4,2 milliárd forintnál is többet érő tatyó. Így hát október végén a magyar, az orosz, a vietnami és a két olasz vádlottat is felmentették a pénzmosás vádja alól, még a vámáru-nyilatkozat meghamisítását sem tudták bizonyítani – számolt be róla a La Sicilia alapján a Bors.

