Egy négygyermekes édesanya épp az egyik gyermekét szoptatta, amikor hatalmas puffanást hallott a földszintről. Kiderült, hogy a 12 éves fia esett össze, aki a TikTokon terjedő új trendet próbálta ki. A fiú dezodort lélegzett be, amely szívleállást okozott nála, újra kellett éleszteni – írta a Mirror nyomán cikkében a Magyar Nemzet.

A fiú édesanyja egy kórházi fotót is megosztott, hogy minél több szülőhöz eljusson a veszélyes kihívás híre:

Forrás: Mirror

Anyja próbálta újraéleszteni

„Hallottam, ahogy a fiam lemegy a földszintre, azt gondoltam, hogy enni megy. Aztán előbb egy nagy puffanást, majd nyögést hallottam, azt hittem, hogy eltört egy csontja, vagy hasonló. Lementem, és láttam, hogy Cesar a földön fekszik, és a szemei fennakadtak. Félelmetes volt. Felszaladtam a telefonomért, de annyira remegett a kezem, hogy nem tudtam hívni a mentőket, így végül a legidősebb gyerekem hívott segítséget” – idézte fel a lapnak az édesanya.

Amíg a mentők úton voltak, az anya megkezdte a gyermeke újraélesztését. A fiúnak többször is leállt a szíve, ezért az orvosok a mesterséges kóma mellett döntöttek.

Láttam a fiam halálát, és láttam, ahogy a fény kialszik a szeméből

– mondta az édesanya.

Az esetet a rendőrség is kivizsgálta, akik hamar rájöttek, mi okozta a fiú szívleállását, ugyanis a közelében egy hajtógázas dezodort találtak. kiderült, hogy a fiatal ezt lélegezte be, miután egy barátja mesélt neki a „krómozás” nevű TikTok-trendről.

A gyerekek könnyen áldozatául esnek a veszélyes kihívásoknak

Fotó: BearFotos / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Függőséget okozhat

A trend arról szól, hogy mérgező vegyi anyagokat, festéket, oldószert, tisztítószereket, benzint vagy aerosolos spray-ket lélegeznek be a fiatalok. Amint a vegyszerek bejutnak a tüdőn keresztül a véráramba, a használó eufóriát, szédülést érez, de gyakori a beszédzavar, a hallucináció, a hányinger is, súlyos esetben pedig szívinfarktushoz, fulladáshoz vezet a veszélyes anyagok belégzése.

Kelly Arbor-Johnson toxikológus szerint az életveszélyes trend komoly pszichiátriai rendellenességeket, memóriaproblémákat és tanulási zavarokat okozhat, de a drogozáshoz hasonlóan itt is történhet túladagolás.

Az orvos arra is figyelmeztet, hogy a krómozás függőséghez is vezethet, és épp olyan nehéz leállni róla, mint más drogokról, súlyos elvonási tüneteket is okozhat.