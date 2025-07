Krimi 42 perce

Több dél-európai országban is súlyos erdőtüzek pusztítanak

Törökországban, Görögországban és Cipruson is lakóházak égtek le, és halálos áldozatokat is követelt a tűz. Súlyos a helyzet Dél-Albániában, a nyugat-balkáni országokban, valamint Spanyolországban és Portugáliában is, ahol a magas hőmérséklet és a szárazság miatt több helyen is lángba borultak az erdők.

Helikopterrel is oltják a tüzet Cipruson Forrás: AFP Fotó: Etienne Torbey

A rendkívüli hőség miatt tovább pusztítanak az erdőtüzek Európa déli részén, Törökországban, Görögországban, Cipruson, Spanyolország és Portugália határán, valamint a Balkánon. Törökország június vége óta küzd az erdőtüzekkel

Fotó: Mustafa Kurt / Forrás: Anadolu via AFP Törökországban újabb erdőtüzek keletkeztek a Földközi-tenger partvidékén pénteken, miközben a kormány két nyugati tartományt katasztrófa sújtotta területté nyilvánított. Antalya városban toronyházak közelében áll lángokban a növényzet, a városközpontban otthonokat kellett kiüríteni, mivel a tűz gyorsan terjedt. Egy fontos közlekedési utat le kellett zárni a tengerparton. Tovább a part mentén, Manavgat városában is lakóházak kerültek veszélybe. Az ott élők slagokkal és vödrökkel siettek a tűzoltók segítségére, akik helikoptereket és repülőgépeket is bevetettek a lángok megfékezéséhez. A rendőrség vízágyúkkal, az önkormányzat pedig vízszállító teherautókkal vett részt az oltásban. Ali Yerlikaya belügyminiszter pénteken közölte, hogy Izmir és Bilecik tartományt katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánították. A miniszter közösségi oldalain azt írta, hogy a hónapok óta tartó tüzekben 311 lakás semmisült meg vagy rongálódott meg súlyosan, és 85 ideiglenes lakóegységet állítottak fel három nyugati tartományban azok számára, akik hajléktalanná váltak. Törökország június vége óta küzd az erdőtüzekkel. Eddig 13 ember vesztette életét, köztük az oltás tíz civil résztvevője, akik csütörtökön haltak meg egy tűzvészben Eskisehir városnál. Az átlagosnál magasabb hőmérsékleteket a heves és szeszélyes szél és a száraz időjárás tovább súlyosbítja, ami mostanáig számtalan tűzesetet okozott az országban. Csütörtökön 38 tartományban haladta meg a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot, a legmagasabb értéket a délkeleti Siirt tartományban, Kurtalan térségében mérték, ahol 49 fok felett volt a hőmérséklet. Görögországban pénteken az erdőtüzek miatt 2500 embert kellett evakuálni, miközben az ország déli részén egy hatalmas tűzvész már több mint 1200 hektár erdőt pusztított el. A tűzoltóság szóvivője közölte, hogy 360 tűzoltó 75 tűzoltóautóval próbálja megfékezni a tüzet, amely kedden keletkezett Korinthosz térségében, ahol hat repülőgép és egy helikopter is folyamatosan önti a vizet a lángokra. Csütörtökön előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság két férfit, akiket gyújtogatással vádolnak. Helyi hírek szerint vasrudakat flexeltek egy erdős területen, ahol faházakat építettek, és ez okozta a tüzet. Dél-Albániában több mint 50 tűzoltó 17 tűzoltóautóval küzd második napja egy erdőtűz ellen, amely csütörtökön átterjedt görög területre is. Görögország ezen a héten már az idei nyár harmadik hőhullámát szenvedi el, a hőmérséklet elérte a 45 fokot az ország több régiójában és városában.

A ciprusi erdőtűz két ember életét követelte és több tucat lakóépületet pusztított el

Fotó: Etienne Torbey / Forrás: AFP A ciprusi hatóságok pénteken bejelentették, hogy sikerült megfékezniük egy jelentős erdőtüzet, amely két ember életét követelte és több tucat lakóépületet pusztított el. A ciprusi műszaki egyetem adatai szerint mintegy 125 négyzetkilométer hegyvidéki terület égett le, ami az egyik legsúlyosabb tűzvészként vonulhat be a sziget történetébe. Ciprus évek óta tartó aszálytól szenved, és a héten tomboló hőhullám során a hőmérséklet elérte a 44 Celsius-fokot, miközben erős széllökések is táplálták a tüzet. Egy idős házaspár vesztette életét, miközben autóval próbáltak elmenekülni a lángok elől Limaszol közelében. Hét sérültet szállítottak kórházba. A helyi hatóságok közlése szerint 72 lakóépületben keletkeztek károk, ebből 43 teljesen megsemmisült.

A nyugat-balkáni országokban pénteken is folytatódott a hőhullám, a hőmérséklet több helyen meghaladta a 40 Celsius-fokot, például Szerbiában és Észak-Macedóniában. A helyi hatóságok igyelmeztettek, hogy a szárazság és a csapadékhiány sújtotta térségekben nő az erdőtüzek kockázata. „Ma erdő égett Bosznia középső részén is” – közölte a helyi polgári védelem. Montenegróban viszont az Adriai-tenger partja közelében napok óta tomboló tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni. Portugália és a spanyolországi Kasztília és León tartomány határának csaknem teljes szakaszában, valamint Extremadura egy részében pénteken erdőtüzek veszélye miatt a legmagasabb fokozatú riasztást adták ki – közölte a portugál meteorológiai intézet.