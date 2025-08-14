augusztus 14., csütörtök

Halálos falat: a botulizmus baktériumát hordozó brokkolis szendvics végzetes volt

Már két halálos áldozata van a legsúlyosabb ételmérgezést okozó Clostridium botulinum által okozott járványak Olaszországban. Mindkét elhunyt egy food truckból vásárolt brokkolis-kolbászos szendvicset fogyasztott.

MW
Tarol a botulizmusjárvány Olaszországban. A 45 éves Tamara D’Acunto belehalt abba a mérgezésbe, amelyet egy food truckból vásárolt brokkolis-kolbászos szendvics elfogyasztása okozott. A múlt héten már meghalt egy 52 éves művész, Luigi Di Sarno, miután ugyanilyen paninit evett a dél-olaszországi Kalábria tartományban, Diamante városában – írja a Daily Mail-re hivatkozva a Magyar Nemzet.

A hatóságok szerint a járvány eddig több mint egy tucat embert juttatott kórházba, köztük két tinédzsert is. Többen súlyos állapotban kerültek intenzív osztályra.

Az olasz egészségügyi minisztérium országos visszahívást rendelt el a kereskedelmi forgalomban kapható paninikra, miközben a rendőrség nyomozást folytat. 

Vizsgálat alatt áll a food truck tulajdonosa, a feltételezett beszállító, valamint öt orvos is, akik a mérgezés első áldozatát kezelték

 – számol be a cikk, amit IDE KATTINTVA tud elolvasni teljes terjedelmében. 

 

