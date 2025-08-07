augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

17°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vétlen volt

58 perce

Magyar sofőr tragédiája Ausztriában

Címkék#baleset#kerékpáros#teherautó

Egy idős kerékpáros nem adta meg az elsőbbséget a teherautónak, majd az oldalába csapódott.

MW
Magyar sofőr tragédiája Ausztriában

A kerékpáros a helyszínen elhunyt

Forrás: Shutterstock

Fotó: Jaroslav Moravcik

Egy magyar sofőr vezette teherautónak hajtott egy szabálytalanul közlekedő idős kerékpáros az ausztriai Ternitzben csütörtökön délután, és életét vesztette - közölte az osztrák rendőrség.

A tájékoztatás szerint a versenybiciklivel közlekedő nyugdíjas annak ellenére hajtott be egy kereszteződésbe, hogy a magyar teherautónak elsőbbsége volt, és a gépjármű utánfutója oldalának ütközött. A 45 éves magyar sofőr egy oldalkamera segítségével vette észre a balesetet, azonnal megállt és elsősegélyt nyújtott. Az újraélesztési kísérletek ellenére, amelyeket a helyszínre kiérkezett mentők is elvégeztek, a 89 éves férfi a helyszínen meghalt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu