Földcsuszamlás sodort el egy falut, legalább ezer ember meghalt
A katasztrófa a nyugat-szudáni Marra-hegységben történt. A hatalmas és pusztító földcsuszamlásnak csak egy túlélője van.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Legalább ezren meghaltak egy földcsuszamlásban, amely elpusztított egy falut a nyugat-szudáni Marra-hegységben, és csak egy túlélő maradt – közölte hétfőn este a nyugati Dárfúr régió területét ellenőrző Szudáni Felszabadítási Mozgalom/Hadsereg, írja az MTI.
A tájékoztatás szerint vasárnap „hatalmas és pusztító” földcsuszamlás sújtotta Taraszin települést.
A szervezet az ENSZ-hez és a nemzetközi segélyszervezetekhez fordult segítségért az áldozatok, férfiak, nők és gyermekek holttesteinek megtalálásában. A falu „most már teljesen a földdel lett egyenlővé” – számolt be a mozgalom.
A szudáni hadsereg és a paramilitáris Gyorsreagálású Erők (RSF) között Észak-Dárfúrban dúló háború elől menekülve a lakosok a Marra-hegység területén kerestek menedéket, ahol azonban nincs elegendő élelmiszer és gyógyszer.
A két éve dúló polgárháború következtében a lakosság több mint fele éhínségtől szenved, és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben Észak-Dárfúr fővárosa, al-Fasir is tűz alatt áll.
