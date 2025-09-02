szeptember 2., kedd

Krimi

2 órája

Afganisztáni földrengés: 1400 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma

Címkék#áldozat#katasztrófa#ENSZ

Az afgán vezetés által kedden közölt legfrissebb adatok szerint 1400 fölé emelkedett a hétfő hajnali kelet-afganisztáni földrengés halálos áldozatainak száma. Az ENSZ szerint akár több százezer ember is érintett lehet, és a sérült, illetve halálos áldozatok száma várhatóan exponenciálisan fog növekedni – írja az MTI.

MW
Afganisztáni földrengés: 1400 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma

Földrengésben megrongálódott lakóház a kelet-afganisztáni Kunar tartományban 2025. szeptember 1-jén

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Szamiullah Popal

Zabihullah Mudzsáhid, a tálib kormány szóvivője közölte: csak a Pakisztánnal szomszédos Kunar tartományban 1411 ember halt meg az eddigi adatok szerint, és több mint 3000-en megsérültek. Több mint 5000 ház dőlt romba.

földrengés
Földrengésben megsebesült férfi keze egy kórteremben, Dzsalálábád keleti nagyvárosban 2025. szeptember 1-jén, miután reggelre virradóan 6-os erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti térségét
Fotó: Hamid Szabavun / Forrás: MTI/EPA

A térségben bekövetkezett korábbi földrengések tapasztalatai alapján arra lehet számítani, hogy a mostani katasztrófának akár több százezer érintettje lehet – mondta el Kabulból újságíróknak Indrika Ratwatte, az ENSZ afganisztáni humanitárius koordinátora. Hozzátette: semmi kétsége nincs afelől, hogy az áldozatok száma exponenciálisan fog emelkedni. Elmondta, hogy az érintett hegyvidéki területeket nagyon nehéz megközelíteni, az utak súlyosan megrongálódtak, és a mentéshez helikopterekre lenne szükség.

Jens Laerke, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) szóvivője jelezte, hogy

a világszervezet hamarosan rendkívüli gyűjtést indít Afganisztán megsegítésére.

A 6-os erősségű földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhar tartomány székhelyétől, Dzsalálábádtól 27 kilométerre északkeletre, 8 kilométeres mélységben volt. A rengéseket a főváros, Kabul mellett a Kunar tartománnyal szomszédos Pakisztán egyes részein, a többi között a fővárosban, Iszlámábádban is érzeni lehetett.

Afgán sajtójelentések szerint sok holttest lehet még a romok alatt. Egész éjjel folyt a mentés, helyenként puszta kézzel ástak a romok alatt rekedtek után kutatva.

Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani, az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.

Az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül mi is segíthetünk

Az Ökumenikus Segélyszervezet arról tájékoztatott, hogy helyi irodája felvette a kapcsolatot a helyi közigazgatással és a régióban aktív többi segélyszervezettel annak érdekében, hogy kabuli irodáján keresztül mielőbb segítséget nyújthasson a katasztrófa túlélőinek. Az akció keretében a károsultak szolidaritási készpénzes segítségnyújtásban részesülnek. A legkritikusabb helyszíneken (Kuz Kunar és Darai Nur kerületek) alapvető élelmiszerekkel, higiéniai eszközökkel támogatja a családokat, illetve hozzájárul a károsultak átmeneti elhelyezéséhez.

A magyar segélyszervezet

felhívja adományozóit, hogy amennyiben támogatnák az afganisztáni földrengés túlélőit, úgy a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Afganisztán” megjelöléssel csatlakozzanak a katasztrófa károsultjait megsegítő segélyakcióhoz.

Régóta segítenek a magyarok

Az Ökumenikus Segélyszervezet 2001 óta dolgozik Afganisztánban. Ezen időszak alatt az ország tíz tartományában közvetlenül támogatott több mint másfél millió embert, nemzetközi partnerszervezetek, ENSZ-szervezetek támogatása mellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Hungary Helps Ügynökség együttműködésével megvalósult humanitárius és fejlesztési programok keretében. Az Ökumenikus Segélyszervezet a 2024. májusi árvíz során is azonnali segítséget nyújtott helyi irodáin keresztül, de hosszú távú programokon keresztül is támogatja az ország rászorulóit. Ennek érdekében szorosan együttműködik az ENSZ Világélelmezési programjával: 2024-ben Faryab tartományban 170 ezer embernek biztosított krízisélelmiszert és készpénzalapú támogatást havi rendszerességgel, illetve az elmúlt évekhez hasonlóan több ezer kedvezményezett családot bevonva vidékfejlesztési és közösségi munkákat szervez, például öntözőcsatornák és gátak építése és karbantartása, erdősítés, mellékutak javítása, víztározók javítása, középületek takarítása.

 

 

Krimi

