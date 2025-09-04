szeptember 5., péntek

Krimi

Tegnap, 8:11

Nincs magyar áldozata a lisszaboni tragédiának – frissült (videó)

Címkék#szemtanú#Gloria#Lisszabon#tragédia#nemzeti gyász

Kisiklott a lisszaboni Glória siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en, köztük külföldi állampolgárok is, életüket vesztették, és 18-an megsérültek. A tragédiának nincs magyar áldozata. Portugália kormánya nemzeti gyászt rendelt el. A baleset okát még vizsgálják a hatóságok.

MW
Nincs magyar áldozata a lisszaboni tragédiának – frissült (videó)

Mentők és tűzoltók dolgoznak a helyszínen, miután a Glória kisiklott Lisszabonban 2025. szeptember 3-án

Forrás: Anadolu via AFP

Fotó: Zed Jameson

Nincs magyar érintettje a lisszaboni siklóvasút tragédiának

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 

nincs magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút tragédiának,

a magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal –tájékoztatta Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője csütörtökön az MTI-t.

A hivatalos tájékoztatás alapján a balesetnek több külföldi áldozata is van, de nincs köztük magyar állampolgár és a lisszaboni magyar nagykövetségre sem érkezett segítségkérés.

Közölte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.

Korábban írtuk

Lisszaboni tragédia: nemzeti gyász van Portugáliában

„Tragikus nap ez a városunknak. (...) Lisszabon gyászol, ez egy nagyon tragikus incidens” – mondta Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere újságíróknak nyilatkozva, miután meglátogatta a kórházban a baleset sérültjeit.

Rendőrök dolgoznak a Glória sikló 2025. szeptember 3-i lisszaboni balesetének helyszínén
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / Forrás: AFP

Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke kifejezte „együttérzését és szolidaritását az érintett családokkal”. 

A kormány nemzeti gyásznapot hirdetett csütörtökre. 

Szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a fékrendszer meghibásodott, 

ami miatt a jármű kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott.

Mindenki futni kezdett, mert azt hittük, hogy a kocsi nekimegy az alatta lévőnek. De a kanyarban leesett, és nekiütközött egy épületnek

idézte a Magyar Nemzet az egyik szemtanút, Teresa d’Avót. 

A Magyar Nemzet fotógalériáját ITT, a szerencsétlenségről készült felvételt ITT tudja megnézni. 

A Carris, Lisszabon tömegközlekedési vállalatának vezetője a baleset helyszínére látogatott, és közleményben hangsúlyozta, hogy 

a siklóvasúton rendszeresen elvégezték a szükséges karbantartási munkálatokat.

A hatóságok közlése szerint további 18 személy került kórházba, közülük öten súlyos állapotban.

Kövér László részvétét fejezte ki a portugál házelnöknek a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesete miatt

Kövér László, az Országgyűlés elnöke részvétét fejezte ki José Pedro Aguiar-Brancó portugál házelnöknek a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesete miatt – tájékoztatta Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke csütörtökön az MTI-t.

Kövér László a gyásztáviratában azt írta: „Mély megrendüléssel értesültem a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesetéről, amely számos emberéletet követelt. Engedje meg, hogy a magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezzem ki Önnek, az áldozatok családtagjainak, valamint a portugál nemzetnek a gyász e pillanataiban.”

„Kérem, Elnök Úr, fogadja legmélyebb részvétemet és őszinte nagyrabecsülésemet” – fogalmazott Kövér László.


 

Krimi

A dosszié további cikkei
