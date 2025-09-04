Nincs magyar áldozata a lisszaboni tragédiának – frissült (videó)

Nincs magyar érintettje a lisszaboni siklóvasút tragédiának

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján

nincs magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút tragédiának,

a magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal –tájékoztatta Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője csütörtökön az MTI-t.

A hivatalos tájékoztatás alapján a balesetnek több külföldi áldozata is van, de nincs köztük magyar állampolgár és a lisszaboni magyar nagykövetségre sem érkezett segítségkérés.

Közölte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.

Korábban írtuk

Lisszaboni tragédia: nemzeti gyász van Portugáliában

„Tragikus nap ez a városunknak. (...) Lisszabon gyászol, ez egy nagyon tragikus incidens” – mondta Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere újságíróknak nyilatkozva, miután meglátogatta a kórházban a baleset sérültjeit.

Rendőrök dolgoznak a Glória sikló 2025. szeptember 3-i lisszaboni balesetének helyszínén

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / Forrás: AFP

Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke kifejezte „együttérzését és szolidaritását az érintett családokkal”.

A kormány nemzeti gyásznapot hirdetett csütörtökre.

Szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a fékrendszer meghibásodott,