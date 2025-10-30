27 perce
Műkincsrablás a Louvre-ban: újabb gyanúsítottakat vettek őrizetbe
Öt újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Louvre-ban történt műkincsrablás miatt - közölte csütörtökön az RTL francia rádióállomás.
Járőröző rendőrök, mögöttük a párizsi Louvre múzeum bejáratánál állnak sorban érdeklődők 2025. október 27-én
Az öt személyt egyszerre, különböző helyszíneken tartóztatták le a párizsi régióban október 29-én, szerdán 21 óra körül – mondta el a rádiónak csütörtökön Laure Beccuau párizsi ügyész.
A múlt hét végén már őrizetbe vettek két gyanúsítottat, akikről Beccuau szerdán elmondta, hogy „részben beismerték” részvételüket a rablásban.
Az ügyész szerdán azt is közölte, hogy
egyelőre semmi nem utal arra, hogy a tetteseknek bűntársaik lettek volna a múzeumon belül, de nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a rablásban többen vettek részt, mint a biztonsági kamerák által észlelt négy bűnöző.
A maszkot viselő rablók fényes nappal törtek be a Louvre épületébe és nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából.
Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek
A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.
Korábban beszámoltunk arról, hogy okktóber 19-én, fényes nappal nyolc nagyértékű, a XIX. századból származó koronaékszert elloptak a párizsi Louvre-ból.
