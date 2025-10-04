1 órája
Lövöldözés volt Nizzában, két ember meghalt
Ismeretlen tettesek vagy tettesek lövöldöztek a dél-franciaországi városban. Két ember meghalt, öten megsebesültek, mert az elkövetők tüzet nyitottak rájuk Nizzában – közölték a hatóságok szombaton.
A Nizzában történt incidens több ember halálát és sérülését okozta (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A nyomozók azt gyanítják, hogy a péntek éjszakai támadás előre megfontolt szándékból elkövetett gyilkosság volt, és egy szervezett bűnözői csoport hajtotta végre. A franciaországi Nizza közelében, a Les Moulins negyedben történt lövöldözés több ember halálát és sérülését okozta – számolt be a Magyar Nemzet.
Christian Estrosi polgármester szerint a merénylők automata fegyvereket használtak, és kábítószeres bűnözői csoporthoz tartoznak.
A város vezetője egyúttal a rendőri jelenlét tartós növelésére szólított fel az érintett városrészben. Az elkövetőket még keresik.
A lap tudósítása szerint az eset este 9 óra körül történt a Place des Amaryllis közelében, ahol maszkos támadók állítólag Kalasnyikov gépkarabélyokkal vívtak területi háborút. A golyók eltaláltak házakat, veszélybe sodorva a helyi családokat. Az áldozatok között volt egy helyi kereskedő és egy járókelő, míg négyen megsérültek, köztük egy jelenleg kritikus állapotban lévő tinédzser.
A tanúk káoszról és pánikról beszéltek, miközben a rendőrség igyekezett az érintett területet biztosítani
– áll a cikkben, amit a további, a korábbi lövöldözésekkel is kapcsolatos részletekkel ide kattintva olvashat el.
