Szelfizés okozott szörnyű tragédiát a hegyekben

Meghalt egy fiatal nő a Magas-Tátrában, aki szelfikészítés közben zuhant le a magasból – írja a Paraméterre hivatkozva a Magyar Nemzet.

Miközben tett néhány lépést hátrafelé, elvesztette az egyensúlyát, és a háromszáz méteres szakadékba zuhant.

Ezt a barátja végignézte – közölte Peter Diča, a tátrai hegyi mentőszolgálat parancsnoka. Az eset a Kis-Viszóka-csúcsnál (Východná Vysoká) történt.