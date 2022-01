Anglia:

The Guardian: „Szomorú hét volt ez a kormány számára, de ez az ítélet is mutatja, hogy az ausztrál bevándorlási törvényeket nemcsak keményen fogalmazták meg, hanem keményen is alkalmazzák.”

Olaszország:

Corriere dello Sport: „Djokovicnak ennyi volt, máris véget ért az Australian Openje.”

La Repubblica: „Így ért véget a teleregény a teniszbajnok és az ausztrál kormány között. A bíróság igazat adott a kabinetnek, amely szerint Djokovic oltásellenesként nyílt veszélyt jelent a közösség számára.”

Gazzetta dello Sport: „DjoKOvicot kiűzték az édenkertjéből. Az Australian Open, amelyet már kilencszer megnyert, már nem a paradicsomot jelenti a szerb számára, ebben az évben biztosan nem, és talán soha többé. Tizenkét valószerűtlen nap után lezárult a jelenkori tenisz- és sporttörténelem egyik legsötétebb és legvitatottabb fejezete.”

Corriere della Sera: „Djokovic nem felelt meg sok millió rajongó elvárásainak. Minden megpróbáltatást elkerülhetett volna, ha felmutat egy oltási igazolást, ahogy a mezőny 97 százaléka. Fennen hangoztatta, hogy különengedéllyel rendelkezik, és nincs beoltva, ami hatalmas önteltség volt. A szerb sztár örökségéhez az is hozzátartozik majd, hogy el akarta titkolni pozitív tesztjét, és nyilvános eseményen vett részt maszk nélkül.”

Spanyolország:

El Mundo: „A világelső nem tudott felnőni ehhez a feladathoz. A naponta több ezer emberéletet követelő pandémia kulisszái előtt azt választotta, hogy az illiberális populizmus ikonja lesz, amely összeesküvés-elméleteket hoz az oltások ellen. Ausztrália megnyerte az egészséges emberi értelem játékát, még ha ezért le is kellett mondania a világ legjobb játékosáról. A kormány mindenki számára ismert, hatalmas gazdasági érdekekkel szállt szembe eredményesen.”

La Vanguardia: „A szabályok mindenkire vonatkoznak. Djokovic szembeszállt a világgal, és veszített. Ha továbbra sem oltatja be magát, akkor nehéz év elé néz, mivel így többek között az Egyesült Államokban sem léphet pályára. A wimbledoni részvétele is bonyolulttá válhat, ami komolyan árthat a karrierjének.”

Franciaország:

L'Equipe: „A melbourne-i szégyen után Djokovicra további bosszúságok várnak, mivel csak nézheti, ahogy a konkurencia utoléri őt.”

Le Figaro: „Súlyosan károsodott Djokovic amúgy is ingatag imidzse a (jó esetben) hibái és (rossz esetben) hazugságai miatt. Rendkívüli önfejűségről tett tanúbizonyságot, és nem tudta irányítani a kommunikációját. Ez túl sok hiba volt egy eleve megosztó sportolótól.”

Liberation: „Djokovic karrierje a következő kérdésen múlik: milyen szerepet szán magának ebben a cirkuszban? Az ellenállóét? A bűnbánóét? Meglátjuk a tetteiből, mert mondani aligha fog valamit.”

L'Est Republicain: „Lehetetlen itt együttérzőnek lenni. Djokovicot megbénította a saját következetlensége, és nevetséges pszichodrámát mutatott be a világ előtt.”

Ausztria:

Kronen Zeitung: „Djokovic idegőrlő vitát veszített el, amely túlnőtt a címvédő eredeti célján, azaz hogy begyűjtse rekordot jelentő 21. Grand Slam-trófeáját. Az állítólagos különengedély nemcsak az ő hírnevének ártott, hanem az ausztrál kormányénak is.”

Kurier: „Sok országban nehéz vagy lehetetlen lesz a beutazás az oltatlanok számára. Djokovic pályára léphet a Roland Garroson, de csak ha a francia vezetés nem szigorít a szabályokon. Wimbledon előtt is tíznapos házi karanténba kellene vonulnia.”

Svájc:

Blick: „A Djokovic körüli perpatvar egyik nyertese Rafael Nadal, aki ráhajthat a Grand Slam-rekordra.”

Lengyelország:

Gazeta Wyborcza: „Miért nem oltatja be magát? Miért hazudik és kertel inkább? Miért dobja ki a kukába az álmát, hogy a világ legnagyobb sportolója legyen?”

Przeglad Sportowy: „Djokovic nehéz szezon elé néz. Hol léphet majd pályára? Sok múlik azon, hogy miként dönt az oltásról. Persze nem várható, hogy egyszer csak meggondolja magát - bár ez lenne a legegyszerűbb megoldás a problémáira.”

Oroszország:

Kommerszant: „Djokovic outra ütötte magát. Itt csak politikai megfontolásokról volt szó, az oltásellenes hangok felerősödéséről és egy emberről, aki a pandémia kezdete óta rendszeresen a vakcinák ellen szólal fel. Most már Medvegyev a favorit.”

Csehország:

iSport.cz: „A teniszben nincs döntetlen, mint ahogy Djokovic és az ausztrál kormány vitájának sincs győztese. Az ausztrálok bármi áron meg akarták mutatni, hogy senki sem élvezhet előnyöket. Djokovic pedig azért vezekel, mert híres emberként folyton a nyilvánosság előtt áll.”

Borítóképünkön Novak Djokovic. Fotó: MTI/AP/Mark Baker