A világbajnoki ezüstérmes svéd férfi kézilabda-válogatott lesz a címvédő spanyolok ellenfele a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság vasárnapi fináléjában, miután előbbi pénteken 34-33-ra legyőzte az olimpiai bajnok francia csapatot a budapesti MVM Dome-ban rendezett elődöntőben.

Villámrajtot vettek a franciák (5-1), már a hatodik percben időkérésre kényszerítve a négy sikerükkel kontinensbajnoki csúcstartó skandinávokat. Sorai rendezése után egy gólra faragta hátrányát Svédország (7-6), majd a játékrész derekán védekezésben és támadásban is mindkét csapatban akadtak pontatlanságok, ebben a periódusban jobbára egymás hibáiból éltek a csapatok.

A hullámvölgyből a svédek kászálódtak ki, három gólt dobtak üres kapura az egyébként hálóőrként is jól teljesítő Andreas Palicka révén, így egyenlített a svéd csapat, majd 11-10-nél első ízben a vezetést is megszerezte. A franciák az első félidőben öt találatig jutó Hugo Descat vezérletével igyekeztek tartani a lépést, ám így is háromgólos skandináv előnnyel vonulhattak szünetre a csapatok.

A fordulást követően öt találatra növelte a különbséget az északi gárda (19-14), a francia védelem nem igazán találta a svéd támadások ellenszerét. Mégis csökkenteni tudta hátrányát, kihasználva a svédek rontásait a támadások befejezésénél. A később állandósuló különbséget az utolsó négy percre fordulva tudta áttörni Franciaország, ugyanis egy találatra faragta lemaradását az olimpiai bajnok, amely piros lap miatt elvesztette viszont Valentin Porte-ot. A döntő momentumnak a záró perchez érve az bizonyult, hogy előbb kétgólos előnyben, majd az utolsó másodpercekben Palicka újabb bravúrokat mutatott be.

Így a vasárnapi fináléban a svéd és a címvédő spanyol csapat párharcára kerül sor, míg a bronzéremért a francia válogatott a világbajnok dán együttessel csap össze.

A találkozó legeredményesebbje a svéd Jim Gottfrisson lett kilenc góllal, kiérdemelve ezzel a mérkőzés legjobbja elismerést. Francia részről Descat és a második félidőben remeklő Aymeric Minne egyaránt nyolc találatig jutott.

A svéd kapuban Palicka a találatai mellett 12 védéssel vette ki részét a sikerből, Peter Johannesson két kísérletet hárított.

A francia hálóőrök közül Vincent Gerard három, Wesley Pardin pedig egy hárítást mutatott be.

Eredmények:

elődöntő:

Svédország-Franciaország 34-33 (17-14)

korábban:

Spanyolország-Dánia 29-25 (13-14)

az 5. helyért:

korábban:

Norvégia-Izland 34-33 (16-12, 27-27, 30-30) - hosszabbítás után

A vasárnapi program (Budapest):

a 3. helyért:

Dánia-Franciaország 15.30

döntő:

Spanyolország-Svédország 18.00

Forrás: MTI

Borítókép: A svéd válogatott tagjai ünneplik győzelmüket a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Franciaország - Svédország mérkőzés végén a budapesti MVM Dome-ban 2022. január 28-án.