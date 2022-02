A Vukoszung Arénában a koronavírus-szabályok miatt közel negyedház, 4000 néző előtt rendezett fináléban - amelyet Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is megtekintett - a két sportági nagyhatalom találkozott. A női hoki 1998 óta szerepel az olimpia műsorán, az első és utolsó játékokat az amerikaiak, a közbenső négyet pedig Kanada nyerte, és a világbajnokságokon is csak ez a két együttes szerzett aranyérmet.

Pekingben már a csoportküzdelmek során is találkoztak, akkor 4-2-re diadalmaskodtak a kanadaiak.

Amerikai helyzettel indult a finálé, az oldalhálóban landolt a pakk, majd a nyolcadik percben két gólt is ütöttek a kanadaiak. Előbb Natalie Spooner lőtt a léc alá, azonban az amerikaiak videóbírót kértek, és kiderült, hogy 20 másodperccel korábban lesállás előzte meg a támadóharmadba jutásukat, így ezt a találatot annulálták. A következő akcióban Sarah Nurse kapott remek passzt, és kapásból úgy lőtt a kapuba, hogy a korong mindkét kapuvasat érintette.

Még ebben a játékrészben Marie-Philip Poulin lopott korongot az amerikai zónában, lövése megpattant Savannah Harmonon, így Alex Cavallini nem védhetett. A meccs derekán megint Poulin villant, egy kontra után úgy lőtt a kapuba, hogy a korong a kapus lábáról pattant be.

Emberhátránya alatt kapott lendületet az amerikai válogatott, a 37. percben Hillary Knight talált be közelről. A címvédőnek a záró játékrészben voltak komoly helyzetei is, ám a hajráig mindet elpuskázta. Ekkor lehozott kapus mellett Amanda Kessel talált be, de csak 13.5 másodperc volt hátra.

Kanada így mind a hét mérkőzését megnyerve szerezte vissza az aranyérmet.

Eredmény:

női döntő:

Kanada-Egyesült Államok 3-2 (2-0, 1-1, 0-1)

-------------------------------------------

gól: Nurse (8.), Poulin (16., 30.), illetve Knight (37.), Kessel (60.)

Szerdán játszották:

a 3. helyért:

Finnország-Svájc 4-0

Női jégkorong, olimpiai bajnok:

-------------------------------

Kanada (Ann-Renee Desbiens, Emerance Machmeyer, Kristen Campbell, Jocelyna Larocque, Rebecca Johnston, Laura Stacey, Sarah Fillier, Jill Saulnier, Renata Fast, Melodie Daoust, Ella Shelton, Brianne Jenner, Sarah Nurse, Ashton Bell, Erin Ambrose, Natalie Spooner, Emily Clark, Emma Maltais, Micah Zandee-Hart, Marie-Philip Poulin, Blayre Turnbull, Claire Thompson, Jamie Lee Rattray)

2. Egyesült Államok

3. Finnország

Forrás: MTI