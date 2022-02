A pénteki elődöntő nyolc válogatottja két futamban szerepelt, az első és második helyezettek az A, a harmadik és negyedik helyezettek a B fináléba kerültek.

A világcsúcstartó magyaroknál Liu Shaolin, Krueger és Liu Shaoang mellett Nógrádi Bence korcsolyázhatott. A korábban koronavírusos Varnyú Alex ugyan csütörtökön megérkezett a kínai fővárosba, de a szakvezetés még nem szerepeltette.

A címvédő, világbajnoki második stafétának a kétszeres olimpiai, kilencszeres világbajnok dél-koreai, a világ- és Európa-bajnoki címvédő holland, valamint az orosz rivális jutott ellenfélül.

Nógrádi most mutatkozott be az olimpián, és negyedik helyről kezdte a körözést. A magyarok teljesen más ütemben váltottak féltávig, mint a riválisok, de ez a negyedik pozíciót nem befolyásolta. Féltávnál azonban már az ellenfelek ritmusában váltott a magyar staféta is, húsz körrel a vége előtt először elmozdult a sereghajtó pozícióból is, de hamar visszacsúszott oda. A futam magyar szempontból 12 körrel a vége előtt dőlt el, amikor Krueger váltotta volna Nógrádit, ám nem értették meg egymást, így a csapat pillanatok alatt egy kanyar hátrányba került. A folytatásban már nem volt esély felzárkózni, a két Liu testvér hiába próbálta meg a lehetetlent. Az ellenfelek sem követtek el hibát, így a váltó lemaradt a nagydöntőről, ahova a dél-koreaiak és az oroszok kerültek.

Az első futamból a háromszoros olimpiai, hétszeres világbajnok Kanada, az 1994-ben olimpiai, 1996-ban világbajnok Olaszország, és továbbjuttatással a négy éve a magyarok mögött olimpiai második Kína került az A döntőbe. A B-ben Japán és Hollandia lesz a magyarok ellenfele.

A két Liu testvér, valamint Krueger korábban az 500 méter selejtezőjéből bejutott a vasárnapi negyeddöntőbe, míg 1000 méteren Jászapáti Petra B döntős.

Borítókép: Liu Shaolin Sándor a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének előfutamában a pekingi téli olimpián a Fővárosi Fedett Stadionban 2022. február 11-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás