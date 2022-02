A Forma-1-es világbajnoki címvédő Max Verstappen védelmébe vette a tavalyi szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon történtek miatt sokat kritizált és végül a versenyigazgatói posztról menesztett Michael Masit, akit szerinte "a busz elé dobtak".

A Red Bull 24 éves holland versenyzője a 2021-es idény utolsó futamának utolsó körében nyerte meg a vb-címet úgy, hogy sikerült megelőznie az addig végig az első helyen haladó, hétszeres vb-győztes riválisát, Lewis Hamiltont. A szurkolók és a szakértők egy része szerint Verstappen diadalához a Masi által a verseny utolsó köreiben elrendelt biztonsági autós időszakban és az újraindításnál meghozott helytelen döntések is kellettek.

"Nagyon tisztességtelen, ami vele történt, küldtem is neki üzenetet, mert az, hogy a történtek után azonnal kirúgták, helytelen döntés" - nyilatkozta Verstappen a Barcelonában zajló idény előtti tesztelésen.

"A legjobbakat kívánom neki, bármi is következik az életében, és nagyon remélem, hogy az jobb lesz, mint F1-es versenyigazgatónak lenni".

A holland versenyző úgy fogalmazott, Masi "alkalmas és nagyon jó" volt a posztra, de Toto Wolff, a Mercedes, valamint Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke nagyon nehéz helyzetbe hozta a szezonzáró futam hajrájában, amikor folyamatosan rádión próbálták meggyőzni arról, milyen döntéseket kellene hoznia.

"El tudják képzelni mondjuk a labdarúgásban, hogy az edző egyfolytában a játékvezető fülébe ordítozzon? Sárga lap, piros lap, nem volt szabálytalan, szabálytalan volt" - mondta Verstappen. "Lehetetlen ilyenkor döntést hozni. Nem volt helyes megengedni, hogy a csapatvezetők beszélhessenek hozzá, amikor döntési helyzetbe kerül. Egyedül kellett volna határoznia anélkül, hogy mások a fülébe kiabálnak" - tette hozzá.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) decemberben megválasztott új elnöke, Mohammed ben Szulajem egy hete jelentette be, hogy leváltották Masit, akinek a feladatait kettéosztják Niels Wittich és Eduardo Freitas között. A sportvezető akkor azt is közölte, hogy a labdarúgásban használt videóbíróhoz (VAR) hasonló virtuális versenyigazgatói szobát is létrehoznak, ez pedig úgy működik majd, mint a futballban a VAR.

Forrás: MTI