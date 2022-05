A kontinensviadalt, amelyet négyévente bonyolítanak le 24 válogatott részvételével, tíz városban rendezték volna 2023. június 16. és július 16. között. Kína 2004 után lett volna ismét házigazda.

Az AFC most új helyszínt keres a tornának, reményei szerint hamarosan bejelentheti, hogy melyik ország lesz a beugró.

Az Ázsia-bajnokság a legújabb azon kínai sportesemények sorában, amelyekre hatással van a pandémia. Május elején például bejelentették, hogy az őszre tervezett Ázsiai Játékokat a jövő évre halasztották. A multisport esemény szeptember 10. és 25. között lett volna a kelet-kínai Hangcsouban.

Kínában továbbra is zéró toleranciát alkalmaznak a koronavírussal kapcsolatban, az omikron variáns megjelenése miatt több városban is szigorú korlátozásokat, lezárásokat vezettek be a betegség újabb hullámának megfékezésére.

