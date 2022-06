Két kiváló kandidálónk van a 2026-os kontinensbajnokságra, mindkét szervezőbizottság nagy tapasztalatokkal rendelkezik szabadtéri események lebonyolításában és mindkét városnak nagyszerű stadionja van, bármelyikük remek házigazda lenne

- nyilatkozott az európai szövetség (EAA) hétfői hírlevelében Dobromir Karamarinov, az EAA elnöke.

A szervezet képviselői az elmúlt hetekben mindkét helyszínt meglátogatták, miután a Magyar Atlétikai Szövetség és brit társszervezete is hivatalosan benyújtotta pályázatát.

Birmingham idén a Nemzetközösségi Játékoknak ad otthont, a magyar fővárosban pedig jövőre világbajnokságot rendeznek az épülő új atlétikai stadionban. Ennek kapcsán Karamarinov megjegyezte, ezek a világversenyek garanciák arra, hogy bármelyik pályázat is kerül ki győztesként, megfelelő házigazdája lesz az eseménynek.

A két város a múltban is bizonyította, hogy képes globális és kontinentális viadalokat vendégül látni, mindkettő nagy tiszteletnek örvend

- zárta az EAA elnöke.

Idén augusztusban a multisport Eb keretében Münchenben kerül sor a kontinenstornára, két év múlva pedig Róma lesz a házigazda.

A 2026-os Eb-helyszínről idén novemberben dönt az EAA tanácsa.

Borítókép: Dobromir Karamarinov (Flaviu Buboi/NurPhoto/AFP)