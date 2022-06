A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) tájékoztatása szerint a világkupadöntő után, hétfőn és kedden rendezett eseményen junior korú és felnőtt, női és férfi akadályversenyzők és öttusázók próbálták ki a pályát, melyet a Nemzetközi Akadályversenysport Szövetség (FISO), a Tokyo Broadcasting System Television (TBS) – a Ninja Warriors tulajdonosa –, illetve a Spartan Race szakemberei közösen állítottak össze.

Gallai István, a hazai öttusaszövetség főtitkára az MTI érdeklődésére a helyszínről elmondta, hogy menet közben is alakult a pálya, volt olyan akadály, amelyet kivettek, mert a cél az, hogy az öttusázók számára megfelelő versenyformát alakítsanak ki. Azt is megemlítette, hogy a japán közreműködők egyikével beszélve egyértelművé vált, hogy a Ninja Warriors részéről örülnének, ha valamilyen hasonló akadályverseny bekerülne az olimpia műsorába, akár az öttusa részeként is.

A tesztelésen hétfőn gyakorlásra nyílt lehetőség, majd kedden minden nevező kétszer mehetett végig a pályán és a jobb idő számított, ezután jöttek az érmeket eldöntő futamok. A versenyzők párosával teljesítették a feladatot.

Klaus Schormann elnök – a UIPM közleményében – úgy értékelt, hogy nem egyszerűen az egyik szám egy másikra cseréléséről van szó, szerinte az akadályverseny révén az öttusa tv-barát multisportággá válik, amely a fiatalok és a kereskedelmi partnerek számára vonzóbb lesz.

Az akadálypályát a leggyorsabbak fél perc körül, vagy azon belüli idővel teljesítették.

A Nemzetközi Öttusa Szövetség május elején jelentette be, hogy akadályverseny tesztelése kezdődik meg annak a folyamatnak a részeként, melynek végén a párizsi olimpia után a lovaglást új számmal váltják fel öttusában.

A szervezet végrehajtó bizottsága tavaly november 4-én hozta nyilvánosságra döntését, hogy a 2024-es játékok után a lovaglás már nem lesz része a sportágnak. Arra hivatkozott, hogy eddigi formájában bizonytalan az öttusa helye az ötkarikás programban. A UIPM közgyűlése a sportágon belüli nemzetközi tiltakozás ellenére november 27-én helyben hagyta a végrehajtó bizottság korábbi határozatát.

A NOB végrehajtó bizottsága december 9-én úgy döntött, hogy – a súlyemelés és az ökölvívás mellett – az öttusa nem szerepel a 2028-as Los Angeles-i olimpia előzetes programjában, ugyanakkor bizonyos feltételek teljesülése esetén még bekerülhet. A testület közgyűlése február 3-án hasonlóan foglalt állást.

A UIPM-nek ez év végéig kell véglegesítenie javaslatát az új formátumra vonatkozóan, illetve addig kell megjelölnie, melyik sportág kerül be a kivett lovaglás helyére. Emellett jelentős költségcsökkentést kell felmutatnia és bizonyítania azt, hogy a sportág biztonságos, mindenkinek hozzáférhető és vonzó a fiatalok, illetve a nagyközönség számára.

A tesztelési időszak most folytatódik majd, a UIPM közgyűlése novemberben foglal véglegesen állást. Az ötkarikás programba kedvező NOB-döntéssel jövőre kerülhet vissza a sportág.

A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa 1912 óta szerepel az ötkarikás játékok műsorában. A lebonyolítási rend sokszor változott az évek folyamán – egyre rövidebb lett a program, a lövészetet és a futást jelenleg kombinálva rendezik, a legújabb verzió szerint pedig kieséses rendszerben, másfél-két órás blokkokban zajlanak a versenyek –, de a sportágak sosem cserélődtek. A magyarok eddig kilenc arany-, nyolc ezüst- és hat bronzérmet nyertek ebben a sortágban olimpiákon.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock