Ennek jele, hogy a gárda magyar másodedzője, Lőw Zsolt Bochumban nekiesett a válogatott középpályásnak, a lecserélt Joshua Kimmichnek. A hangos ordítozásba torkolló szóváltás az öltözőfolyosón is folytatódott. Az esetnek, mint ahogy a botrányos szereplésnek is, biztosan lesz következménye a Bayernnél, az viszont Tuchel és Lőw sorsát is kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Gerade Szene beim Reingehen der Bayern-Spieler. Co-Trainer klatscht Spieler ab, #Kimmich schnauzt ihn dabei an. Jeder der „Tuchel raus“ schreit, sollte auch „Kimmich raus“ schreien. Dieser Typ ist absolutes Gift für die Team-Chemie und alles aber kein Führungsspieler. #FCBayern pic.twitter.com/Z9PA8nsJ3G — Anna Neumann (@anna_p_neumann) February 18, 2024