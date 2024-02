– Elsőre nem tűnik valami fantasztikus ötletnek. Már hallom is a problémákat: Ez most kék lap volt? Vagy csak sárga? Tíz percre leküldik azt, akit a régi szép időkben simán kiállítottak – sorolta a német tréner, kiemelve, hogy a játékvezetőket is elbizonytalaníthatja a bonyolultabb ítélkezés. A német szövetség játékvezetői bizottságának elnöke, Lutz Michael Fröhlich ugyanakkor nyitott az újításra, mert szerinte megkönnyíti az ítélethozatalt a bírók számára a nehezen megítélhető szabálytalanságoknál.