Visszavonul a válogatottságtól a francia nemzeti labdarúgócsapattal 2018-ban világbajnok Antoine Griezmann – írta meg az Origo. Az Atlético Madrid legendás támadója az utóbbi évtized egyik legmeghatározóbb játékosának számított nemzetközi porondon.

Griezmann szép emlékekkel búcsúzik

Egy korszak lezárul, Antoine Griezmann nem lép pályára többé Franciaország színeiben. A támadó összesen 137 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, 44 gólt szerzett – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Szép emlékekkel teli szívvel zárom le életemnek ezt a fejezetét. Köszönöm ezt a csodálatos kalandot, hamarosan találkozunk

– üzente Griezmann búcsúvideója mellé.

A francia labdarúgó 14. március 5-én, egy Hollandia elleni barátságos mérkőzés alkalmával debütált a válogatottban. Első gólját néhány hónappal később, június 1-jén, a Paraguay elleni felkészülési találkozón szerezte. A csapat tagja volt a 2014-es világbajnokságon is. Griezmann számára az első nagy dobást mégsem az első vb, hanem a hazai rendezésű kontinenstorna hozta el 2016-ban, ahol a magyar válogatott is kiválóan szerepelt – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A vb-döntőben is betalált

A franciaországi Eb-n hat találattal Griezmann lett az Eb gólkirálya, öröme azonban nem lehetett teljes, hiszen Franciaország a döntőben alulmaradt Portugáliával szemben. A labdarugó csapata mind a hét meccsén játszott, emellett pályára lépett a 2021-es és az idei Európa-bajnokságon is. A francia játékos válogatott pályafutásának csúcsát egyértelműen a 2018-as, oroszországi rendezésű világbajnokság jelentette, hét mérkőzésen négy góllal járult hozzá hazája történetének második vb-címéhez. Griezmann a horvátok ellen 4-2-re megnyert fináléban is a kapuba talált, de kiosztott két gólpasszt is. Az Atlético játékosának abban az évben elért teljesítményéről mindent elmond, hogy 2018-ban huszonnyolc válogatott meccsen 11 góllal és 6 gólpasszal segítette a Kékeket. Griezmannak ez volt a legtermékenyebb éve a franciák nemzeti csapatában, s ezt követően alapember volt a 2022-ben, Katarban vb-ezüstérmes gárdának is, ott három gólpasszt adott, és a Marokkó elleni elődöntőben a meccs legjobbja címet is kiérdemelte. A bejelentés értelmében a 33 éves futballista utolsó válogatott fellépése a szeptember 9-én, Belgium ellen lejátszott Nemzetek Ligája-találkozó volt.