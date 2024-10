A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool csapatától az előző szezon végén távozó Jürgen Kloppot szeptember elején még a két visszavonult BVB-legenda, Lukasz Piszczek és Jakub Blaszczykowski búcsúmérkőzése apropóján kérték fel, hogy ő üljön az egyik kispadon a dortmundi legendák gáláján – írta meg korábban az Origo. Egy bő hónappal később a német szakember már új szerepkörben fog dolgozni, igaz, most nem a kispad mellől szemléli majd a dolgokat.

Lipcsében Klopp lesz a főnök

Azóta ment a találgatás, hogy Jürgen Klopp vajon hol, milyen szerepkörben fog dolgozni, amióta bejelentették, megvált a Liverpooltól. A Sky Sports forrásai szerint Jürgen Klopp lesz a Red Bull csoport nemzetközi igazgatójaként dolgozik január elsejétől. A hírek szerint Oliver Mintzlaff, a Red Bull tulajdonosa mindent elkövetett annak érdekében, hogy megszerezze Kloppot – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A német szakember hosszú távú szerződést írt alá, amely ugyanakkor egyetlen esetben lehetőséget kínál neki a szerződéből való kilépésre: amennyiben idővel ő lenne a német válogatott szövetségi kapitánya (mely tisztséget jelenleg Julian Nagelsmann tölti be). Jürgen Klopp Red Bull csoport nemzetközi igazgatójaként a céghez tartozó kluboknak – beleértve az RB Leipzig, Salzburg, New York triót – ad tanácsokat a következő területeken: edzőkérdése, játékfilozófia, tehetségek fejlesztésében, átigazolások. Ez alapján tehát a Liverpool korábbi főnöke Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal, a Lipcse két magyar labdarúgójával is szakmai kapcsolatban kerül majd.