A magyar labdarúgó-válogatott ma este Bosznia-Hercegovina vendégeként lép pályára a Nemzetek Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. Bár a magyar csapat szövetségi kapitányának Marco Rossinak változtatnia kell majd a kezdőcsapatán Dárdai Márton sérülése miatt, de mindenképpen három pontot akarnak szerezni Zenicán. A válogatott kapusa Dibusz Dénes szerint a hiányzók ellenére is képesek lehetnek jó eredményt elérni az idegenbeli mérkőzésen.



Tizennyolc fokos hőmérséklet fogadta vasárnap délelőtt még Telkiben tréningező magyar csapatot Zenicán, ahol a sajtóeseményt megelőzően a játékosok pályabejárást tartottak a találkozó helyszínéül szolgáló Bilino Polje Stadionban. Különleges hangulatot adott az eseménynek, hogy a háttérben éppen müezzin hívta imára a híveket – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A rövid terepszemlét követően Dibusz Dénes azonnal megosztotta a tapasztalatait a pályáról.

Mindenki tudja a feladatát

A pálya füve szemmel láthatóan foltos volt, így minden bizonnyal a hétfő esti mérkőzésen is akadhatnak gondok majd a gyeppel. A Fradi kapusa azonban eloszlatta a kételyeket.

Tudtuk, hogy nem olyan körülmények fogadnak majd minket, mint a Puskás Arénában, de teljesen korrekt mérkőzést lehet játszani ebben a stadionban. A fókuszban a hétfői mérkőzés van, nem azzal foglalkozunk, hogy ez most egy régebbi vagy egy újabb stadion. Teljesen jó a talaja, nem lesz ezzel probléma

– felelte a Magyar Nemzet kérdésére a Ferencváros kapusa. Dibusz Dénes többek között arról is beszélt, hogy bő egy hónapja a Ferencvárossal a Borac Banja Luka ellen megtapasztalta, milyen nehéz Boszniában játszani, most is kemény meccsre számít.

Korábban valóban a szurkolók az álmukból felkeltve is tudták, hogy áll fel a védelem belső hármasa. Az elmúlt időszakban sok változás volt ebben, de akárki kerül be, tudja a feladatát. Az előző két meccsen bebizonyítottuk tudunk koncentráltan, összeszedetten, egymást kisegítve védekezni. Tehát azt a biztonságot meg tudja adni a hátsó alakzat, ami kell a csapatnak

– mondta Dibusz az előtte játszó védőkről.