Az MTI érdeklődésére azt mondta, végig görcsösséget érzett a Grabiel Lugo elleni mérkőzésén.

Rövid voltam és pontatlan, a közelharcokban rendre vereséget szenvedtem

– elemezte a történteket, majd arról is beszélt, hogy most már ő is tudja, mennyire más egy olimpia, mint a többi verseny. Koch Máté úgy folytatta: ezen túl kell most tennie magát, a pénteki csapatversenyen pedig újult erővel kell felállnia a pástra és „mindent megtenni annak érdekében, hogy legyen valami”.

Siklósi Gergely a nyolcaddöntőben fejezte be a versenyét

Siklósi Gergely a második asszójában, szoros küzdelemben, hosszabbításban esett találattal kikapott, így a nyolcaddöntőben fejezte be a férfi párbajtőrözők párizsi olimpiai versenyét.

A világranglistát vezető tokiói ezüstérmes magyar vívó az ugyancsak magabiztosan kezdő belga Neisser Loyolával csapott össze a legjobb 16 között.

Siklósi Gergely a cseh Jakub Jurka elleni asszójában a legjobb 16 közé jutásért a férfi párbajtőr egyéni versenyében

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Az elején nem óvatoskodtak a felek, gyorsan estek a találatok, azután viszont már jóval lassabban. Az első szünetnél 3-4 volt az állás. A 2022-ben vb-bronzérmes belga ekkor jobban érezte a távolságot, két újabb tussal 6-3-ra ellépett és a háromtusnyi különbségből csak egyet tudott faragni az újabb pihenőig a 2019-ben világbajnok magyar vívó. A 6-8-ról induló harmadik hárompercben nehéz volt fogást találni a többnyire kivárásra játszó Loyolán, de 13-13-nál mégis összejött az egyenlítés, az előretörő belgát a hátán szúrta meg Siklósi.

Aztán letelt a hátra lévő bő fél perc, következett az aranytus. Ebben hat másodperccel a vége előtt Loyola alkaron szúrta a magyar vívót, így ő örülhetett.