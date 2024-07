Oroszi Edit ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy minden nehézség ellenére is bizakodva várják a versenyeket és az edzéseken mindenki, így Péni és Mészáros is jó formát mutatott, amíg bírták erővel.

Azt láttam a mai edzésen, hogy az elején jól lőttek, később azonban érthető okokból elfáradtak

– mondta a két betegről a szakember. - „Pekler Zalán edzéseredményei nagyon jók, reméljük, a versenyen is így fog tudni lőni.”

A szombati első versenynapon a Mészáros, Péni puskás páros mellett az ötfős küldöttség két pisztolyosa, Fábián Sára Ráhel és Major Veronika is lőállásba lép. Ők a légpisztoly alapversenyében lesznek érdekeltek.