Az elmúlt másfél évben kiválóan szerepelt Pupp Réka, a tizennégy tornán, amin elindult, tizenháromszor éremért küzdhetett. Végül két második és hat harmadik helyezést ért el világ- és Európa-bajnokságokon, valamint Grand Slam-viadalokon, ennek köszönhetően a ranglista hatodik helyéről, kiemeltként várta a sorsolást Párizsban. Ennek értelmében az első fordulóban nem kell tatamira lépnie, a nyolcaddöntőben a spanyol Ariane Toro Soler (12. a világranglistán) és a mongóliai Sosorbaram Mgllkhagvavuren (13.) párharc győztesével kezd.

Az európai riválisával még nem találkozott pályafutása során a 28 esztendős paksi dzsúdós, az ázsiaival viszont háromszor is megmérkőzött tavaly. Az ulánbátori Grand Slamen és a budapesti Mesterek Tornáján Pupp Réka győzött, a tokiói GS-en viszont a mongol örülhetett.

Kint marad megnézni a húgát

Párizsban két Puppnak szurkolhatunk, hiszen Noémi a női kajak kettes, valamint a négyes tagja. A kétszeres Európa-bajnok majd csak augusztus 6-án kezd Vaires-sur-Marne-ben, Réka pedig a helyszínen szurkol majd három évvel fiatalabb testvérének.

„Biztos itt leszek, hogy milyen módon, azt majd a verseny után kitalálom, de mindenképp szeretném élőben nézni Noncsi versenyeit. A család is érkezik majd a kajak-kenu versenyekre, anyukánk, apukánk és az öcsénk is kint lesz. Én nem szeretem, ha ott vannak versenyen, ezért most is abban maradtunk, hogy engem otthonról néznek” – árulta el a háromszoros Grand Slam-győztes dzsúdós.