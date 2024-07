Az olimpia előtt pozitív volt Pupp Réka mérlege a mongol riválisával szemben, a tavaly lejátszott három küzdelmükből az első kettőt a paksi dzsúdós nyert meg, az utolsót viszont Lkhagvasuren sikerével zárult, így neki voltak friss jó emlékei a párharcok közül. Mindketten megfontoltan kezdték a negyedik összecsapásukat, így az első, majd a második bírói intés is páros volt.

Pupp Réka intésekkel győzte le mongol ellenfelét az olimpia első fordulójában

Forrás: IJF

Két-két sárga lap után az első fordulóban spanyol ellenfelét búcsúztató Lkhagvasuren volt a kezdeményezőbb, majd az ASE dzsúdósa magához ragadta az irányítást, ellenfele egy kilépésre megkapta harmadik intését is, ami a leléptetését, illetve Braun Ákos tanítványának a továbbjutását jelentette.

„Az első mérkőzés mindig nehéz, de fejben összeszedet voltam. Két-két intés után viszonylag gyorsan jött az utolsó az ellenfelemnek, ami előtt kezdtem azt érezni, hogy megérkeztem a meccsbe. Örülök a győzelemnek, jön az olasz ellenfél, akit elég jól ismerek, készülünk rá – fogalmazott a paksiak 28 éves dzsúdósa, hozzátéve, hogy el tudott volna magának képzelni egy-két fokkal könnyebb ellenfelet. – Így alakult, egy kicsit lejjebb ment az izgalmi szintem, bízom benne, hogy ennél még lesz jobb. Egy jó kemény bemelegítő meccsnek jó volt.”

Vigaszágon folytatja Pupp Réka

A második olimpiáján szereplő paksi dzsúdós a negyeddöntőben azzal az Odett Giuffridával találkozott, kitől három éve Tokióban kikapott a bronzmérkőzésen. Pupp Réka kezdett aktívabban, volt egy-két jó kísérlete, de másfél perc akció nélkül telt el, az első intést ő kapta. Braun Ákos tanítványa ment előre, akadt is biztató akciója, de a világ- és Európa-bajnok olasz rutinosan védekezett. Aztán belekontrázott a magyar indításába, amiért vazaarit kapott. A hátralévő időben még begyűjtött két figyelmeztetést, de ez már nem változtatott az eredményen.

„Túl korán voltam bevállalós, talán még egy kicsit fárasztani kellett volna az olaszt, de úgy gondoltam, el tud menni az a comb, amit beindítottam – nyilatkozott a vereség után a könnyeivel küszködve Pupp Réka. – Ezt ő is tudta, hogy be fogom indítani, és nem volt meg az az egyensúlyvesztés, ami kellett volna, ő pedig belekontrázott. Sajnálom, mert úgy gondolom, hogy azonos szinten állunk, és nagyon szerettem volna most, hogy én jöjjek ki győztesen ebből a mérkőzésből” – tette hozzá a kétszeres Eb-bronzérmes dzsúdós, akinek elsősorban fejben kell felkészülnie a délutáni versenyre.