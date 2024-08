Varga Zsolt együttese még véletlenül sem vehette félvállról a találkozót, hiszen az ausztrálok – akiknél nem játszik az olimpián a világsztár Aaron Younger, a Ferencváros korábbi és a Pro Recco jelenlegi kiválósága – a második fordulóban rendkívül simán, 8-3-ra legyőzték a címvédő szerbeket, ráadásul egy esetleges vereséggel nehéz helyzetbe került volna a gárda a nyolc közé jutás szempontjából.

Mindkét oldalon kihagyott lehetőségekkel indult a találkozó, majd az első ausztrál fórnál Vogel volt a végállomás, a túloldalon viszont Manhercz értékesítette az emberelőnyt.

A tengerentúliak egy lefordulás után kiállítás nélkül is emberelőnyben támadhattak, a kapitány Edwards pedig óriási kapufás góllal egyenlített. Fekete Gergő akcióból talált be, a rivális ismét egyenlített, ötméteresből.

Vogel Soma a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornáján

A második negyed elején a játékvezetők kis úszóedzést vezényeltek a játékosoknak kontra ítéletekkel, majd emberelőnyből megszerezték a vezetést az ausztrálok. Az ellentámadásból Jansik egyenlíthetett volna, de a számára egy picit talán magas átadást közelről a felső lécre húzta. A rivális növelte előnyét, Maskimovic csodálatos csavarral vette be Vogel kapuját, a magyar szövetségi kapitány pedig időt kért. Varga néhány másodperccel később óriási góllal szépített, majd Vigvári fél percen belül eltüntethette volna a különbséget, lövése azonban a rövid kapufáról a kapus ölébe pattant. Bő egy perccel a negyed vége előtt végül meglett az egyenlítés, Manhercz a „kapussal együtt” lőtte be a labdát a hálóba. A nagyszünetig még a fordítás is összejött, Zalánki a támadóidő vége előtt egyetlen másodperccel óriási erővel lőtt a léc alá (5-4). A kapitány időkérése utáni időszakot 3-0-val hozta le a csapat.