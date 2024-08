A magyar sikernaphoz az öttusázók is hozzájárultak, mert Bőhm Csaba és Szép Balázs is döntőbe jutott.

Már a reggel megadta az alaphangot a magyar sportolók eddig legsikeresebb napjának a francia fővárosban, hiszen Rasovszky Kristóf elképesztően magabiztos győzelmet aratott a nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenyében, így tokiói ezüstérmét aranyra "cserélte" Párizsban

– írta meg a Magyar Nemzet.

Sikerült felnőni

Három éve Rasovszky Kristóf a tokiói olimpián második volt, akkor azt mondta, az egy megnyert ezüst volt, aztán tavaly a fukuokai vb-n újra második lett, de 2024-ben eljött az ő ideje. A februári dohai világbajnokságon győzött, ezzel Magyarország első vb-aranyát szerezte a klasszikus 10 kilométeres távon, és most az olimpiát is megnyerte. A júniusi belgrádi Európa-bajnokságon viszont csak kilencedik volt, és szerinte ez is kellett a mostani sikerhez – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

A legjobbkor jött egy kisebb pofon az Európa-bajnokságon azzal, hogy nem sikerültek az egyéni versenyek. Nagyon sokat készültem arra, hogy fejben ott legyek, ne legyen teher az, hogy világbajnokként jövök ide. Éreztem, hogy nyugodt vagyok, sokkal nyugodtabb, mint Tokióban voltam. Az elmúlt három évben sikerült még érni, felnőni

– nyilatkozta az olimpiai bajnok úszó, aki kabaláiban is bízhatott, ilyen a színes zokni és a gumikacsa-gyűjteménye, amelyből Párizsba is vitt ki magával néhány számára kedves darabot. A Szajna piszkos vizében, ráadásul jó barátja, edzőtársa, Betlehem Dávid bejött a harmadik helyre, így dupla magyar dobogó született. Egy másik vizes helyszínen, a vaires-sur-marne-i pályán még több magyar érem született a kajak-kenusoknak köszönhetően.