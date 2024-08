A képregényhős a példaképe 33 perce

Az olimpia legfurább külsejű sportolója Hulknak képzeli magát

Raven Saunders korábban is ismert volt az extravagáns megjelenéséről, de amit a párizsi olimpia súlylökő selejtezőjében előadott, az még tőle is szokatlan volt. Gyakorlatilag semmit sem lehetett látni a sportoló arcából, mert az egészet eltakaró fekete maszkot húzott, amire még napszemüveget is vett. Csak a lilára és zöldre festett haja látszódott.

Raven Saunders súlylökő Forrás: AFP Fotó: BEN STANSALL

Saunders korábban már mesélt arról, hogy a híres képregényhős, Hulk mondhatni a „példaképe”. Az ő esetében ugye van a feltaláló, tudós Bruce Banner, akit ha feldühítenek, átváltozik a félelmetes zöld szörnnyé, Hulkká. Saunders hasonlóképpen érzi magát a versenyeken, kétféle énje van – írja a Magyar Nemzet. Raven Saunders

Fotó: BEN STANSALL / Forrás: AFP Azelőtt nehezen tudtam kezelni, hogy mikor jött elő Hulk belőlem, vagy mikor nem jött elő – árulta el még 2021-ben. – „De az utam során, különösen a mentális egészséggel és hasonló dolgokkal kapcsolatban megtanultam, hogyan kell szétválasztani magamban a két énemet. Ugyanúgy, ahogy Bruce Banner megtanulta irányítani a Hulkot, én is megtanultam, hogyan engedjem szabadjára a bennem lévő Hulkot a megfelelő pillanatban, és így a lelki békét is megleltem.”

Saunders korábban már mesélt arról, hogy a híres képregényhős, Hulk mondhatni a „példaképe"

Fotó: Ben STANSALL / Forrás: AFP A felfüggesztés 2024 februárjában ért véget, így vehet részt a párizsi olimpián. A tokiói játékokon ezüstérmes Saunders a női súlylökés selejtezőjében 18,62 méteres kísérletével bejutott a pénteki döntőbe. Nem ő volt az egyetlen amerikai, aki az atlétikai számok csütörtöki napján feltűnést keltett, Noah Lyles kerekesszékben hagyta el a pályát.

Fotó: Ben STANSALL / Forrás: AFP A felfüggesztés 2024 februárjában ért véget, így vehet részt a párizsi olimpián. A tokiói játékokon ezüstérmes Saunders a női súlylökés selejtezőjében 18,62 méteres kísérletével bejutott a pénteki döntőbe. Nem ő volt az egyetlen amerikai, aki az atlétikai számok csütörtöki napján feltűnést keltett, Noah Lyles kerekesszékben hagyta el a pályát.