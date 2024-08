A francia házigazdák ragaszkodnak ahhoz, hogy a triatlonosok után a nyílt vízi úszók is a Szajna folyóban versenyezzenek, noha előbbiek közül többen is kórházi ellátásra szorultak. Minden jel arra mutat, hogy nincs a színhely megváltoztatásával kapcsolatos B terv, vagy ha igen, azt továbbra is titkolni próbálják – írja a Magyar Nemzet.

Légi felvétel a párizsi Eiffel-toronyról a Szajna folyóval a 2024-es párizsi nyári olimpia megnyitóünnepségén

Fotó: Lionel Bonaventure / Forrás: MTI/AP

Minden versenyzőt arra kértek, hogy adjon székletmintát, mert azokból rövid idő alatt olyan „személyre szóló” gyógyszert lehet előállítani, aminek bélflóra-regeneráló hatása lehet. Ahány úszó, annyiféle pirula készült, minden versenyző 120-120 szemet kapott a gyógyszeréből. A készítményekből naponta hármat kell beszedni. A magyar színek három képviselője, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf, illetve Fábián Bettina közül egyikük nem tudott megfelelő székletmintával szolgálni, a nevét természetesen nem említhetem

– tájékoztatta az SzPress Hírszolgálatot Gellért Gábor, a magyar nyílt vízi úszóválogatott szövetségi kapitánya.

Gellért Gábor, a nyíltvízi úszók szövetségi kapitánya, Szokolai László edző és Rasovszky Kristóf nyíltvízi úszó

Fotó: Derencsényi István / Forrás: MTI

Szerdán reggel minden készen állt a Szajnán ahhoz, hogy a 10 kilométeres táv megtételére készülő úszók részt vehessenek a hivatalos edzésen, a pálya ennek ellenére sem népesült be.

Az ellenfeleinkkel együtt mi is úgy döntöttünk, hogy nem élünk a lehetőséggel, pontosabban nem játszunk a tűzzel, mert aki megfertőződik, annak oda lehet az olimpiája

– folytatta a szakember, aki meg van győződve arról, hogy a franciák a végsőkig kitartanak az eredeti rendezési tervük mellett. –